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رقم الخبر: 209966 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 19:15 الاقسام: اقتصاد  
إيران تصدّر أكثر من 3 أضعاف وارداتها من الكهرباء

إيران تصدّر أكثر من 3 أضعاف وارداتها من الكهرباء

أعلن المدير التنفيذي لشركة (توانير) الايرانية، آرش كردي، بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تصدر أكثر من 3 أضعاف وارداتها من الكهرباء.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين يوم السبت، أشار كردي الى أن صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية من الكهرباء تبلغ نحو 9 مليارات كيلوواط/ ساعة سنوياً للدول الجارة، وقال: إننا نصدر الكهرباء الى أفغانستان وباكستان والعراق وتركيا، فيما نتبادل الكهرباء فصلياً مع أرمينيا وتركمانستان. وأضاف: ان ميزتنا الأساسية على المدى الطويل للمنطقة هي مسألة صادرات وواردات وترانزيت الكهرباء، ذلك لأن الجمهورية الاسلامية قادرة على تسلم الكهرباء وتحويلها للدول الجارة الأخرى أي أن تؤدي دور الترانزيت.

 
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