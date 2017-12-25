|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 209966
|تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017
|الوقت: 19:15
|الاقسام: اقتصاد
|
إيران تصدّر أكثر من 3 أضعاف وارداتها من الكهرباء
أعلن المدير التنفيذي لشركة (توانير) الايرانية، آرش كردي، بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تصدر أكثر من 3 أضعاف وارداتها من الكهرباء.
وفي تصريح أدلى به للصحفيين يوم السبت، أشار كردي الى أن صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية من الكهرباء تبلغ نحو 9 مليارات كيلوواط/ ساعة سنوياً للدول الجارة، وقال: إننا نصدر الكهرباء الى أفغانستان وباكستان والعراق وتركيا، فيما نتبادل الكهرباء فصلياً مع أرمينيا وتركمانستان. وأضاف: ان ميزتنا الأساسية على المدى الطويل للمنطقة هي مسألة صادرات وواردات وترانزيت الكهرباء، ذلك لأن الجمهورية الاسلامية قادرة على تسلم الكهرباء وتحويلها للدول الجارة الأخرى أي أن تؤدي دور الترانزيت.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر