وأوضح علي رضا صادق آبادي، في مؤتمر صحافي يوم الأحد، ان متوسط إنتاج 75 مليون لتر يومياً سيغطي حجم الاستهلاك خلال النصف الأول من العام الايراني (23 سبتمبر/ أيلول 2017 - 20 مارس/ آذار 2018). وبيّن صادق آبادي ان معدل الاستهلاك في النصف الأول (21 مارس/ آذار - 22 سبتمبر/ أيلول) بلغ 7ر81 مليون لتر يومياً، فيما من المتوقع استهلاك معدل 75 مليون لتر يومياً بالنصف الثاني، وأن الانخاض يعود الى تراجع رحلات السفر خلال فترة الشتاء. وتابع: ان ذلك لا يعني الاستغناء عن استيراد البنزين، إذ أن الإنتاج يشهد انخفاضاً على خلفية عمليات الصيانة الأساسية التي تشهدها المصافي مثلاً.

من جهة ثانية، أكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية استيراد 13 مليون لتر بنزين يومياً في غضون 8 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مبيناً أن واردات الشهرين الأخيرين استخدمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد.