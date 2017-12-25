وجاءت زيارة الوفد، الذي ترأسه رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، بدعوة من الجهات الرسمية الايرانية لحضور (معرض الصناعات الغذائية مع الدول الاسلامية)، الذي أقيم بالعاصمة طهران.

وحسب بيان صحافي لغرفة صناعة الأردن، ضم الوفد الى جانب أبو الراغب ممثل قطاع الصناعات الغذائية بالغرفة محمد العبداللات، وعضوي مجلس إدارة الغرفة قاسم أبو صالحة وموفق بني هاني. وبحث الوفد، خلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، مع رئيس غرفة الصناعة والتجارة والمعادن والزراعة الايراني ومدير العلاقات الايرانية-الأردنية فرزاد بيلين وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الايرانيين سبل تعزيز التعاون الثنائي وزيادة حجم التبادلات التجاریة وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الخبرات والزيارات.

وقال أبو الراغب: ان المباحثات التي جرت على هامش المعرض كان لها نتائج ايجابية، حيث أبدى الجانب الايراني من القطاعين العام والخاص اهتماماً كبيراً للاستثمار في الأردن وبناء قاعدة علاقات ثنائية اقتصادية قوية بين البلدين. وبين أبو الراغب ان الجانب الايراني طالب خلال اللقاء بمنح المستثمرين الايرانيين ورجال الأعمال تسهيلات لدخول المملكة وفتح آفاق للصناعات الايرانية للدخول لأسواق جديدة بفضل العلاقات الاقتصادية التي تربط الأردن مع مختلف دول العالم. واكد ان الزيارة حققت نتائج ايجابية في التفاهم مع عدد كبير من رجال الأعمال والمستوردين الايرانيين في رفع حجم المستوردات من الأردن .

وحسب رئيس الغرفة، التقى الوفد العديد من رجال الأعمال الايرانيين الذين أبدوا رغبة قوية بإقامة شراكات تجارية وصناعية مشتركة والتعرف على الصناعات الأردنية وإعطائها الأولوية في الاستيراد. ووجه الجانب الايراني دعوة للقطاع الصناعي لزيارة العاصمة طهران خلال الفترة المقبلة.