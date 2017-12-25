حققت إيران نمواً بمعدل 27 بالمائة في تصدير الصلب خلال الأشهر الثمانية من السنة الإيرانية الجديدة (بدأت في 21 آذار/ مارس الماضي) مقارنة بالعام الماضي وبلغ مجموع ما قامت بتصديره 9 شركات إيرانية مصدرة للصلب أربعة ملايين و566 ألفاً و318 طناً.

وأفاد تقرير لـ(إرنا) نشر يوم السبت، ان شركة (ذوب آهن إصفهان) تمكنت وخلال هذه المدة من تصدير 742 ألفاً و375 طناً من مختلف منتجات الصلب، فيما تمكنت شركة (فولاذ مباركة) من تصدير 727 ألفاً و381 طناً من الصلب، فيما تمكنت شركة (فولاذ خوزستان) من تصدير مليون و735 ألفاً و383 طناً من الصلب.

ووفقاً للتقرير، فقد تمكنت شركة (فولاذ أوكسين) من تصدير أربعة آلاف و187 طناً من الصلب، فيما تمكنت شركة (فولاذ هرمزغان) من تصدير 777 ألفاً و897 طناً من الصلب، وتمكنت شركة (فولاذ آلياجي إيران) من تصدير 54 ألفاً و553 طناً من الصلب.

ووفقاً للتقرير، فقد أعلنت إحصائيات الجمارك الإيرانية بأن قيمة الصادرات الإيرانية من المناجم والصناعات المنجمية شهدت نمواً بمعدل أربعة بالمائة خلال الأشهر الثمانية من السنة الإيرانية الجديدة ووصل مجموعها 6 مليارات و200 مليون دولار.