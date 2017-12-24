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رقم الخبر: 209961 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 17:12 الاقسام: محليات  
مسؤول باكستاني: مينائي جابهار وكوادر قادران على إحداث تغيير عميق في مستقبل شعوب المنطقة

مسؤول باكستاني: مينائي جابهار وكوادر قادران على إحداث تغيير عميق في مستقبل شعوب المنطقة

قال سفير باكستان الاسبق لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاويد حسين، ان مينائي كوادر وجابهار في شمال المحيط الهندي بوصفهما مدينتين توأمتين من شأنهما أن تحققا أهدافهما الإقليمية وأن تحدثا تغييرا عميقا في مستقبل شعبي البلدين والنهوض بمستواهما المعيشي وذلك في مناخ تنافسي سليم.
وفي معرض شرحه للخصائص التي يتميز بها مينائي جابهار الإيراني وكوادر الباكستاني، أضاف جاويد حسين في تصريح أدلى به الى مراسل إرنا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ان مينائي كوادر وجابهار يكملان أحدهما الآخر في مسار تحقيق أهدافهما الإقليمية، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين إيران وباكستان.
واستمر موضحا، ان باكستان وإيران تتمتعان بعلاقات عميقة وقواسم ثقافية وتاريخية مشتركة منذ القدم وانه لمن الضروري توظيف هذه الطاقات المتوفرة لدى البلدين في سبيل النهوض بالعلاقات التجارية والإقتصادية الثنائية لهما.
وفي سياق متصل، صرح هذا الدبلوماسي الباكستاني السابق، ان الوضع الإقليمي يتطلب تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات لا سيما الإقتصادية والتجارية ونحن نعتقد بأن تطوير العلاقات هو الطريق الوحيد الذي يضمن تحقيق المصالح الوطنية الباكستانية والإيرانية..
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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