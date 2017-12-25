إبرام صفقة بيع 500 طن من الفولاذ إلى العراق عبر بورصة السلع جرى يوم الأحد إبرام صفقة بيع وتصدير 500 طن من الفولاذ الإيراني إلى العراق من خلال صالة الصادرات في بورصة السلع الإيرانية.