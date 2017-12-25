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|رقم الخبر: 209960
|تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017
|الوقت: 19:12
|الاقسام: اقتصاد
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إبرام صفقة بيع 500 طن من الفولاذ إلى العراق عبر بورصة السلع
جرى يوم الأحد إبرام صفقة بيع وتصدير 500 طن من الفولاذ الإيراني إلى العراق من خلال صالة الصادرات في بورصة السلع الإيرانية.
وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية لبورصة السلع الإيرانية، ان هذه الصفقة اشتملت على مختلف أحجام حديد التسليح المصنّع في شركة (فولاذ روهينا جنوب). مضيفة: ان السعر هو على أساس 500 دولار للطن الواحد.
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