أعلنت مؤسسة بحوث التخطيط والاقتصاد الزراعي، ان صادرات ايران من المحاصيل الزراعية بلغت العام الماضي أكثر من 6ر5 مليار دولار.

وذكر تقرير نشرته المؤسسة: ان حجم صادرات القطاع الزراعي في العام الايراني المنصرم (21 مارس 2016 لغاية 20 مارس 2017) بلغت 5812 طناً بقيمة 5686 مليون دولار، حيث شكل نسبة 4ر5 بالمائة من وزن الصادرات غير النفطية، وحوالي 13 بالمائة من قيمة الصادرات غير النفطية. وسجلت صادرات القطاع الزراعي في هذا العام زيادة بنسبة 21ر8 بالمائة من ناحية الوزن و3ر6 بالمائة من ناحية القيمة مقارنة مع العام الذي سبقه (21 مارس 2015 لغاية 20 مارس 2016).

وبلغت قيمة واردات القطاع الزراعي في العام الايراني الماضي 17592 كانت بقيمة 8780 مليون دولار، وهي تشكل نسبة حوالي 55 بالمائة من ناحية الوزن و206 بالمائة من ناحية القيمة من واردات السلع غير النفطية. كما سجلت واردات القطاع الزراعي في العام الماضي انخفاضاً بنسبة 5ر8 بالمائة من ناحية الوزن وحوالي 1ر2 بالمائة من ناحية القيمة مقارنة مع العام الذي سبقه.

في سياق متصل، أعلن الملحق التجاري الايراني في عمان، عباس عبدالخاني، عن تصدير 30 ألف طن من القمح الى عمان خلال العام الجاري للمرة الأولى.

وقال عبدالخاني: ان الاحصاءات والمعلومات الصادرة عن مصلحة الجمارك الايرانية تفيد أن ايران صدرت نحو مليون و300 ألف طن من السلع منذ آذار/ مارس ولغاية 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وأضاف: ان معدل الصادرات الايرانية الى عمان بلغ 5200 طن يومياً شملت الحديد والصلب والقير والنحاس والبتروكيمياويات والمواد الغذائية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 374 مليون دولار.