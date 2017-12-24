كشف قائد فوج حرس الحدود في مدينة 'تايباد' شرقي محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، 'العقيد كاظم صمدي'، كشف عن مواجهات مسلحة مع عناصر شريرة ومهربين مسلحين للمخدرات في هذه المنطقة الحدودية المحاذية لافغانستان، وضبط 32 كيلو غراما من مادة الافيون المخدرة والحشيشة التي كانت بحوزتهم.

واوضح العقيد صمدي في تصريح لمراسل 'ارنا' ، الاحد، قائلاً: ان قوات حرس الحدود المستقرة في مدينة تايباد الحدودية بلغتهم انباء عن اختراق عصابة لمهربي المخدرات المنطقة التابعة للفوج الامني للمدينة ما ادى الى مواجهات مسلحة بين الجانبين، تمكنت خلالها القوات الامنية الايرانية من اعتقال 3 من هؤلاء المسلحين الاشرار.

ولفت العقيد كاظمي الى ان قوات حرس الحدود في منطقة تايباد الحدودية مع افغانستان، تمكنت ومنذ بدء العام (الايراني) الحالي (في 21 اذار 2017)، حتى الان من ضبط طنين و800 الف كيلوغراما من شتى انواع المخدرات.

علما ان مدينة تايباد تبعد عن مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية) 225 كيلومترا، وتجمعها حدود مشتركة بمسافة 90 كيلومترا مع افغانستان.