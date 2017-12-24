قال رئيس لجنة العمرة والعتبات في الجامعات الايرانية محمد رضا فقيهي ان 60 الف جامعي من مختلف ارجاء البلاد قد سجلوا اسمائهم للتشرف بزيارة العتبات المقدسة في العراق.

واضاف فقيهي، ان تسجيل اسماء الجامعيين للدورة الثامنة عشر قد بدأ منذ يوم 16 ويستمر لغاية 26 كانون الاول/ ديسمبر الجاري على موقع www.labbayk.ir.

وتابع: انه خلال هذه الدورة يستطيع الاساتذة والطلبة والطالبات وموظفي الجامعات تسجيل اسمائهم لزيارة العتبات المقدسة في العراق.

ونوه الى ان الجامعيين في محافظة طهران هم في الطليعة مقارنة بالمحافظات الاخرى حيث بلغت نسبتهم 22 بالمئة.

ولفت الى ان مراسم القرعة ستجري بعد الانتهاء من تسجيل الاسماء على الانترنت وسيتم الاعلان عن النتائج في 30 كانون الاول/ ديسمبر الجاري كما ستبدأ عمليات ايفاد الجامعيين لزيارة العتبات المقدسة في العراق اعتبارا من الشهر المقبل وتستمر لغاية نيسان / ابريل المقبل اذ سيتم ايفاد 17 الف جامعي خلال هذه الفترة.

واوضح ان الجامعيين الفائزين بالقرعة سيمنحون تسهيلات مالية بالتعاون مع بنك ملت وصندوق رفاه الجامعيين.