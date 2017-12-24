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رقم الخبر: 209956 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 16:55 الاقسام: محليات  
تدشين 10 متاحف للدفاع المقدس في محافظات بالبلاد

تدشين 10 متاحف للدفاع المقدس في محافظات بالبلاد

اعلن رئيس مؤسسة حفظ ونشر قيم الدفاع المقدس (الحرب المفروضة التي شنها نظام صدام على ايران في الثمانينات) العميد بهمن كاركر، انه سيتم تدشين عشرة متاحف مفتوحة للدفاع المقدس في 10 محافظات بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية.
وقال العميد بهمن كاركر في جلسة هيئة الامناء والمجلس التنسيقي لحفظ ونشر قيم الدفاع المقدس بمحافظة مازندران: ان اهالي محافظة مازندران كانوا موفقين ورائدين في الدفاع المقدس والدفاع عن مراقد اهل البيت(ع).
واعرب رئيس مؤسسة حفظ ونشر قيم الدفاع المقدس عن تقديره للجهود المبذولة لإكمال المركز الثقافي للدفاع المقدس بمحافظة مازندران، وقال: في عشرة الفجر (الذكرى السنوية لإنتصار الثورة الاسلامية) سيتم تدشين 10 متاحف مفتوحة في 10 محافظات بالبلاد.
واشار الى ان هذه المتاحف ستقام في محافظات مازندران، خوزستان، اصفهان، يزد، آذربايجان الشرقية والغربية، فارس، سيستان وبلوشستان، سمنان، ومدينة دزفول اضافة الى مركز مرصاد الثقافي بمحافظة كرمانشاه.
واعتبر العميد كاركر ان الدفاع المقدس هو مفتاح الوحدة في ايران، لافتا الى ان هذه المتاحف تعد اماكن مناسبة لترويج ثقافة الدفاع المقدس بين الشباب والناشئة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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