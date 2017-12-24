أدان عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله محمد علي موحدي كرماني قرار اميركا بنقل سفارتها الى القدس الشريف وعدّه بداية لانهيار الكيان الصهيوني.

والأمين العام لمجمع أهل البيت(ع) يصف القرار الأممي بصفعة قوية لترامب

واعرب موحدي كرماني عن أمله بان تؤدي هذه الخطوة التي لاقت احتجاجات دولية، الى التمهيد لانهيار النظام الاستكباري والكيان الغاصب للقدس الشريف.

وفي سياق آخر اشار موحدي كرماني، لدى بدء اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي انعقد برئاسته، الى موضوع تلوث الهواء الذي حدث في طهران خلال الاسبوع الماضي والمشاكل الناجمة واكد على بذل المساعي الجادة والتخطيط المؤثر لمعالجة هذه المشكلة.

واكد على ضرورة الاستفادة من التجارب والانجازات التي حققتها بعض بلدان العالم لمعالجة تلوث الهواء، معتبرا ان خطوات من قبيل المطر الصناعي وتنقية الهواء ينبغي ان يدرجها المسؤولون المعنيون على جدول أعمالهم.

بدوره قال محمدحسن اختري الامين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام ان قرار الامم المتحدة حول القدس وجه صفعة قوية لترامب وشكل هزيمة للصهاينة.

ورحب اختري بالقرار الايجابي لاعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة وقال: ان القرار كان صفعة لترامب برغم التهديد الامريكي الصريح لدول العالم ولكنها لم تكترث بالتهديدات الامريكية وصوتت لصالح القرار الذي يدين اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

واعتبر تصويت الدول الغربية المدافعة عن اسرائيل، لصالح القرار هزيمة للكيان الصهيوني وقال: لم تقف الدول الغربية المساندة لاسرائيل بجانبها وهذا أمر مثير جدا.

يذكر ان الجمعية العامة للامم المتحدة صوتت يوم الخميس الماضي على قرار يدين القرار الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.