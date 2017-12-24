ورئيس بلدية طهران يعلن إنتفاء القلق من وقوع هزة قوية في العاصمة

تفقد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية "محمد باقر نوبخت" المناطق المتضررة بالزلزال بقضاء كوهبنان بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران.

قام مساعد رئيس الجمهورية "محمد باقر نوبخت" يرافقه رئيس خلية ادارة الازمة في البلاد ورئيس مؤسسة الاسكان ومحافظ كرمان وعدد من القادة العسكريين وقوى الامن الداخلي والمسؤولين المحليين بالمحافظة بتفقد المناطق المتضررة بالزلزال بقضاء كوهبنان.

وكان زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قد ضرب مساء الخميس قضاء كوهبنان ما ادى الى الحاق اضرار فادحة باكثر من 80 بالمائة من الوحدات السكنية والخدمية في قرى منطقة جور والجزء القديم من بلدة كوهبنان.

وما زال اهالي كوهبنان يعشيون في الشوارع والخيام منذ يومين بسبب الهلع والخوف، ومنذ صباح الأحد تم الاسراع في توزيع الخيام في بلدة كوهبنان، ومن المؤمل توزيع الكرفانات في الايام المقبلة لاسكان المنكوبين بالزلزال بصورة مؤقتة.

كما ضربت هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مساء السبت منطقة هجدك بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران.

ووقعت الهزة الارضية في الساعة 22:02:37 حسب التوقيت المحلي (+3.5 تغ) وعلى عمق 10 كلم تحت الارض.

ويبعد مركز الهزة الارضية 21 كلم عن بلدة هجدك و53 كلم شمال مدينة كرمان.

يشار الى انه يعقد حاليا اجتماع طارئ للجنة ادارة الازمة بمحافظة كرمان بحضور مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية "محمد باقر نوبخت".

وذكر مدير جمعية الهلال الاحمر بمحافظة كرمان انه وقعت منذ الاول من شهر ديسمبر/كانون الاول الحالي ولحد اليوم 1381 هزة ارتدادية بالمحافظة.

في سياق آخر اكد رئيس بلدية طهران محمد علي نجفي ان القلق انتفى من وقوع زلزال قوي في العاصمة.

وقال نجفي، في تصريح ادلى به عقب انتهاء اجتماع لجنة ادارة الازمات في طهران ، ان الزلزال الذي ضرب ملارد (مساء الاربعاء الماضي) شكل فرصة لاقامة مناورات حقيقية في طهران حيث تم تقويم نشاطات المسؤولين والشعب خلالها وتحديد جهوزية مختلف الاجهزة المعنية.

واضاف، انه عقب وقوع الزلزال عقدت لجنة ادارة شؤون الازمات في طهران اجتماعا من اجل التنسيق اللازم وتم اتخاذ قرارات حول الموضوع. وتابع: ان ظروف طهران قد عادت الى طبيعتها المستقرة والثابتة وزال القلق حول وقوع زلزال اقوى وانخفضت الحالة الحمراء الى صفراء.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظتي طهران والبرز مساء الاربعاء الماضي وكان مركزه على بعد 3 كم. من مدينة ملارد.