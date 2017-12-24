اكد رئيس هيئة اركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، ان الاعداء يضعون العراقيل امام مسار تطور العالم الاسلامي من خلال المؤامرات المتعددة.

وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان اللواء باقري قال في ملتقى "الجامعة بمستوى الثورة" عقد في جامعة الامام الحسين(ع) بمناسبة اسبوع الابحاث: لم تنته مؤامرة التفكيريين بعد إلا وبدأت خطة تقسيم كردستان العراق.

واضاف: الحقيقة الموجودة ان بلورة الثورة الاسلامية والاحداث التي تلتها كانت نتيجة فكر ونظرية تبلورت طيلة حياة علماء الدين الشيعة، وتحققت من فكر الامام الخميني(قدس).

وتابع قائلا: ان جبهة الحق والباطل في صراع فكري، واذا تنازلنا في هذا المجال، فسنتلقى بالتأكيد هزيمة كبيرة، وبالتالي ستضيع جهود علماء الدين والشيعة وجميع الشهداء طيلة القرون الماضية، ولن يتكرر هذا الحدث في القرون المقبلة.

ولفت اللواء باقري الى ان هذا الصراع قائم في جميع المجالات الانسانية والطبية والفنية والصناعية، وقال: اذا امتلك الشعب الايراني الشموخ والامن فانه كان نتيجة الردع الاستراتيجي، وهذا الردع هو الذي جعل العدو يستنتج، بان تكاليفه النهائية لا يمكن مقارنتها بتكاليف الردع، ولكن هل هذا هو ردع دائم؟ كلا ، فالردع حيوي، لان جبهة الباطل تسعى باستمرار.

واضاف رئيس هيئة اركان القوات المسلحة: ان اتخاذ خطوة في الجهاد العلمي يعد خطوة في المسيرة العظيمة، وليس أقل من الجهاد العسكري.

بدوره اكد مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون الثقافية والاجتماعية العميد محمد رضا نقدي، بان اميركا اليوم تشعر بالعجز والياس والشلل في المنطقة.

وقال العميد نقدي في كلمة له خلال مراسم اقيمت في مدينة مشهد لمناسبة احياء ذكرى الشهداء، ان اميركا اليوم يائسة وعاجزة ومشلولة وان جميع القرارات الخاطئة التي تتخذها الادارة الاميركية فيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط نابعة من الهلع لانها تخشى من ان لا يبقى لها مكان في المنطقة بعد نفوذ ايران المعنوي. واعتبر ان الثورة الاسلامية اصبحت منارا للشعوب واصبح نفوذها كبير جدا في جبهة المقاومة.

واكد بان المقاومة هي التي تقود الى الانتصار. واضاف، رغم ان المقاومة شاقة ولها ثمنها الا ان ثمن المساومة ليس اقل من ثمن المقاومة لان المساومة هي نكبة في نكبة وان الفرد المساوم يبيع شرفه وانسانيته ويضعهما تحت تصرف الطاغوت.

واعتبر ان الشخص الذي يساوم خوفا من الظالم لن تكون عاقبته جيدة واضاف،ان المثال الاخر للمساومة هو دول في المنطقة وآل سعود الذين يعتبرون انفسهم خداما لاميركا وقد اعطوا 480 مليار دولار ثمن ذلك.