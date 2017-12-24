إعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، عدم الفهم الصحيح للثقافة، يشكل أرضية أساسية لتفاقم الإرهاب في المنطقة مضيفاً الى ذلك عنصر التطرف ومساندة المنظمات الاستخبارية لهذه المصيبة البشرية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «دراسة سبل مكافحة الارهاب» المنعقد في باكستان، ثمّن لاريجاني مواقف وإجراءات المجلس الوطني الباكستاني وجهود رئيسه «إياز صادق» وجهود السيد « رضا باني» رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني المبذولة لإقامة هذا الإجتماع معرباً عن أمله بأن يخرج هذا الإجتماع بحلول ملائمة لتعزيز التعاون والتعاطي بين برلمانات الدول وحكوماتها وشعوب المنطقة والتفوق على التحديات والمشاكل خاصة في حقل مكافحة الإرهاب.

وفي ردّ له عن سؤال وارد من «إياز صادق» رئيس البرلمان الوطني الباكستاني في شأن أسباب فشل إئتلافات مكافحة الإرهاب قال: إنّ الكثير من هذه المعلومات لم تكن حقيقية ولم تكن سوى حبر على ورق أو أنها نُظمّت لخدمة أهداف اُخرى خارجة عن نطاق مكافحة الارهاب فضلاً عن التعقيدات الموجودة في قضية الإرهاب.

وأضاف: إن دول المنطقة المعروفة بدول الحلقة الذهبية تتمتع بمساحات اقتصادية وانسانية وتقنية وجغرافية واسعة للتطور إلّا أنّ ظاهرة الإرهاب بشتى ألوانها وأصنافها تحول دون تنمية ورخاء ومضي هذه الدول والشعوب بأهدافها وإننا نرى الإرهاب إحدى أهم تحديات عالمنا المعاصر خاصة في آسيا.

وأكد على مواجهة شعوب دول المنطقة لقضية الإرهاب منذ ما يزيد عن الثلاثة عقود وكانت ردود فعل دول المنطقة متفاوتة حيال قضية كهذه وها قد آن الأوان للوصول إلى تحليل واقعي يرشدنا إلى جذور الارهاب ويتحفنا بتقييم سليم لنوعية وطريقة مواجهته.

* الحاضنة الرئيسة للإرهاب في المنطقة هي ذات مغزى ثقافي

وفي مقطع آخر من كلمته واصل لاريجاني قائلاً: عند إلقائنا نظرة عامة على الحركة التاريخية التي فعّلت الإرهاب نرى الإرهاب على مستوى العالم يقوم على ركائز مختلفة وما نناقشه الآن هو الإرهاب في منطقتنا رغم عالمية له.

وشدّد عضو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال هذا الإجتماع على الطابع الثقافي التي مثّلَ رحماً تنامت فيه هذه الظاهرة التي حقنت في العقول البسيطة الساذجة أفكاراً خاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة حوّلت الرغبات الدينية إلى نزعات قتالية. وفي حين أنّ التفكير الإسلامي قد وضع مواجهة الظلم والإستعمار والإستعباد في سلم اولوياته إلّا أنّ التفكير الديني المتطرف المتمثل بالوهابية غير مسار النضال والكفاح من نهجه الصحيح إلى نهج منحرف يتجلي في قتل الأخ لأخيه المسلم. إذ سمّت الوهابية جميع الفرق الإسلامية بالكافرة وأباحت دماءها. متناسية بأنّ الإسلام يعتبر قتل النفس المظلومة كقتل جميع الناس.

وذكر لاريجاني بوحدة الفرق الاسلامية على مر التاريخ الاسلامي كالحنفية والحنبلية والشافعية أو الشيعية بصفة عامة والصوفية حيث كانت متفقة في الاُصول ولم تُشهر سيفها بوجه الآخر وتعايشت سلمياً رغم وجود اختلافات فيما بينها .

وفي هذا السياق أضاف رئيس مجلس السوري الاسلامي بأنّ نشر تعاليم هذه الجماعة قد أوقعت من لايتمتعون بالمعرفة الكافية في فخ الوهابية بحيث بات البعض منهم يعتبر الأعمال الإرهابية هي وحدها الجهاد في سبيل الله ناسين أنَّ التعاليم الاسلامية صرّحت دوماً بإعتبار قتل النفس المظلومة قتلاً لجميع الناس ونسوا أنّ للجهاد في سبيل الله شروطاً وأنّ الجهاد ليس إلّا مواجهة الظلم والإستعمار والإستعباد لا القتل والجرائم وقطع الرؤوس وتحطيم الأماكن المقدسة وحرمان الأبرياء من الأديان الاُخرى من حياتهم العادية.

وعزا لاريجاني تفاقم الإرهاب في أفغانستان إلى الإحتلال السوفيتي السابق ودخول أميركا على الخط برفقة النيتو. فكانت ردّة الفعل للشعب الافغاني حيال المعاملات السيئة والعنيفة لجيوش الإحتلال التي قلّصت من صبره وإحتماله تفعيل الجماعات الإرهابية وزيادة نشاطها ورجالها.

وقد شهدنا قصف الأعراس في أفغانستان وتوجيه شتى الإهانات للشعب العراقي عند إحتلال هذا البلد الأمور التي أثارت الحمية الدينية والوطنية لهذين الشعبين بحيث لم يجدا أمامهما طريقاً سوى الكفاح المسلح في الوقت الذي كانت المنظمات الإرهابية العالمية تضع الفخوخ في طريق هذه الفئة من الناس الحاملة لمثل هذه التوجهات لتزيد من حجم ونشاط الإرهاب في المنطقة.

ولم ينس لاريجاني التطرق إلى حقيقة توظيف المنظمات الاستخبارية للإرهاب ودورها في تنمية رقعته ونشاطه في المنطقة خلال مدّه بالمال والسلاح لبلوغ أهداف محددة كما رأينا ذلك في سوريا. فقد كانت الولايات المتحدة تتباهى بخلق جماعة داعش لكننا رأيناها كيف تعاملت مع الجماعة ومع متحديها الإقليميين ولم يخل نطق «لاريجاني» من الإشارة إلى تركيز الدول المستعمرة على الإستيلاء على السوق النفطية وسوق الطاقة بشكل عام من خلال نشر الإرهاب ونشر الفرقة بين الدول وخطط الولايات المتحدة الاميركية لبيع أسلحتها مؤكداً على زرع هذا البلد الهلع والخوف المفتعل وخلق الفوضى في المنطقة لكي ينجح ترامب في بيع مليارات الدولارات من الأسلحة.

وإعتبر لاريجاني قرار ترامب في نقل السفارة الامريكية الى القدس إهانة لجميع هؤلاء الزبائن. فكان من الضروري خلق عدو مفتعل لإلهاء دول المنطقة ببعضها البعض وحرمانها من الأمن والإستقرار بتوظيف جماعات إرهابية إستنزفت طاقات وموارد الدول.