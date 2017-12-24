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رقم الخبر: 209950 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 15:21 الاقسام: منوعات  
نادل مطرود (ينتقم) بطريقة دموية ثم ينتحر

نادل مطرود (ينتقم) بطريقة دموية ثم ينتحر

انتقم نادل تركي من مديره السابق وزملائه في مطعم كان يعمل به قبل طرده، بقتلهم ببندقية كان يخبأها في سترته ثم أطلق النار على رأسه ليموت على الفور.

وذكرت صحيفة (حرييت) التركية، أن النادل عاد إلى المطعم بعد يومين من طرده إثر مشاجرة مع مديره، ليقتل 3 أشخاص قبل أن ينتحر في مدينة أنطاليا (جنوب غربي البلاد).

ونقلت الصحيفة عن رئيس شرطة أنطاليا قوله إن صدام كوركماز (26 عاماً) الذي طرد من عمله بعد خلاف مع رئيسه السابق قبل الحادث بيومين، عاد إلى المطعم (وهو في حالة غضب، عازماً على الانتقام من الجميع).

وأوضح رئيس الشرطة أن كوركماز وصل إلى المطعم في الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وكان يخبئ بندقية في سترته.

ولدى دخول المطعم، صعد صدام لقتل رئيسه السابق أولاً، ثم نزل إلى الطابق السفلي لقتل اثنين آخرين بينما اختبأ العاملون المتبقون في ثلاجة، في محاولة منهم للفرار من الموت.

وأكد قائد الشرطة أن كوركماز، الذي عمل في المطعم على مدار 5 سنوات، انتحر بإطلاق النار على رأسه.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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