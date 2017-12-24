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رقم الخبر: 209949 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 15:19 الاقسام: رياضة  
3 إيرانيات يحترفن بالدوري الصيني للووشو كونغ فو

3 إيرانيات يحترفن بالدوري الصيني للووشو كونغ فو

تخوض 3 لاعبات ايرانيات تجربة الاحتراف بصفوف فريق " جانغ جونغ" المنافس بالدوري الصيني للووشو كونغ فو للسيدات.

وأبرمت كل من لاعبات الساندا،  الشقيقتان سهيلا وإلهة منصوريان، وكيميا شوشتري، في الصين العقد الرسمي مع فريق "جانغ جونغ"، علما أن الشقيقتين كانتا قد لعبتا لصالح الفريق ذاته بالموسم الماضي.

يذكر أن اللاعبة الهة منصوريان حائزة على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للمتقدمين وذهبية بطولة آسيا وفضية دورة الالعاب الاسيوية "اينتشون".

فيما تمتلك سهيلا منصوريان ذهبية بطولة كأس العالم وبرونزية بطولة آسيا، اما اللاعبة كيميا شوشتري فهي أحد اعضاء فريق شابات ايران للووشو.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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