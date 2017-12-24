وأبرمت كل من لاعبات الساندا، الشقيقتان سهيلا وإلهة منصوريان، وكيميا شوشتري، في الصين العقد الرسمي مع فريق "جانغ جونغ"، علما أن الشقيقتين كانتا قد لعبتا لصالح الفريق ذاته بالموسم الماضي.

يذكر أن اللاعبة الهة منصوريان حائزة على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للمتقدمين وذهبية بطولة آسيا وفضية دورة الالعاب الاسيوية "اينتشون".

فيما تمتلك سهيلا منصوريان ذهبية بطولة كأس العالم وبرونزية بطولة آسيا، اما اللاعبة كيميا شوشتري فهي أحد اعضاء فريق شابات ايران للووشو.