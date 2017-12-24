من المنتظر إقامة مزاد منتصف يناير 2018 في الولايات المتحدة، وسوف يضم مجموعة من أفضل التحف والمقتنيات لعل أبرزها سيارة الزعيم النازي (أدولف هتلر).

وسوف تعرض السيارة طراز (مرسيدس بنز) موديل عام 1939 والتي استخدمها أثناء عروض عسكرية رئيسية أقيمت منذ 1939 حتى 1941.

واستولى الجيش الأمريكي على هذه السيارة بعد احتلال ألمانيا عام 1945، وتم الاحتفاظ بها في الولايات المتحدة بجانب مقتنيات نازية أخرى. ويرى خبراء أن هذه السيارة من بين أفضل المركبات التي صنعت في القرن الماضي، كما أنها ليست مجرد سيارة، بل تحفة شاهدة على حقبة هامة من أحداث عالمية.