أقدم رجل صيني على تصرف (نادر)، عندما قرر أن يدفع الجزء الأول من قيمة سيارة (بي إم دبليو) جديدة اشتراها، بالعملات المعدنية.

وقضى الموظفون في وكالة السيارات في مقاطعة فوجيان (جنوب شرق) ساعات طويلة في عد الدفعة الأولى من ثمن السيارة، وقيمته نحو 70 ألف يوان (ما يعادل حوالي 8 آلاف جنيه إسترليني)، حسب تقارير صحفية محلية.

وتظهر لقطات فيديو موظفي الوكالة وهم جالسون على الأرض، منهمكين في إحصاء مئات الصفوف من العملات المعدنية.

وقال مدير المبيعات في الوكالة إن المشتري دفع القسط الأول (بعملات من قيمة 5 ماو (5 أجزاء من مائة من اليوان) ادخرها على مدار سنوات، ومجموعها نحو 70 ألف يوان).

ويبلغ السعر الإجمالي للسيارة 400 ألف يوان (أي نحو 45 ألف جنيه إسترليني).