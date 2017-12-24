  • الأحد ٥ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 24, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209942 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 15:00 الاقسام: منوعات  
لص ساذج يعلق بمدخنة بيت كان ينوي سرقته..فكيف نجا؟!

لص ساذج يعلق بمدخنة بيت كان ينوي سرقته..فكيف نجا؟!

اضطر لص أخرق يرتدي زي سانتا كلوز، للتبليغ عن نفسه، بعد أن علق في مدخنة أحد البيوت، بعد أن تمكن من التحرك قليلاً، للوصول إلى هاتفه والاتصال بالطوارئ.

وكان جيس بيروب (32 عاماً)، يحاول السطو على أحد المنازل في منطقة ساكريمنتو بولاية كاليفورنيا، عندما وقعت الحادثة، مما أثار ضحك رجال الإطفاء الذين قدموا إلى المكان لإنقاذه باستخدام معداتهم. ويحاكم اليوم بتهمة السرقة، وفقاً لموقع (ذا صن).

وغردت إدارة شرطة سيتروس هايتس، عبر حسابها في تويتر حول الحادثة الطريفة، واصفة بيروب بـ(سانتا المجرم الذي يفتقد المهارات لإتمام عمله)، حيث أخرجوه من المدخنة الضيقة غير مصاب بأية أذية، وقد غطى سخام المدخنة وجهه.

وأكد ضباط الشرطة المحلية أنه نسخة رديئة عن اللص الساذج جيرارد ساندرز، الذي ضرب رأسه ذات مرة بحوض زريعة بينما كان يحاول الهروب، ثم ألقي القبض عليه مرة أخرى بعد أن فقد الوعي بسبب قفزه من النافذة، وفي عام 2013 التقطته الشرطة من الشوارع، بعد أن كشف نفسه من خلال حمله لإحدى الأدوات الإلكترونية التي حصل عليها من عملية سطو سابقة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0621 sec