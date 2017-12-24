  • الأحد ٥ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 24, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209941 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 14:58 الاقسام: منوعات  
راكبة تروّع مطار بأغرب ما يمكن حمله في حقيبة

راكبة تروّع مطار بأغرب ما يمكن حمله في حقيبة

أثارت مدرسة بريطانية، حالة من الهلع الأمني، مؤخرا، في مطار بالعاصمة الروسية، عقب العثور على (قنبلة عنقودية) في حقيبة سفرها.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل)، أن عناصر من الشرطة والمخابرات الروسية أجروا تحقيقاً مع حاملة الحقيبة (الملغومة) البالغة من العمر 46 عاما.

لكن ما لم يخطر ببال الأمن أن (القنبلة) التي جرى العثور عليها مزيفة ومجرد مجسم، كما أن المسافرة البريطانية جوليا قامت باقتنائها من سوق في موسكو.

وأحدثت المسافرة ارتباكا في المطار، في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، إذ جرى إغلاق جزء منه، كما حضر فريق مختص بالقنابل، لكن الشرطة سمحت في نهاية المطاف لجوليا أن تسافر إلى لندن.

وأخبرت المسافرة البريطانية، المحققين الروس بأنها اشترت مجسم القنبلة العنقودية من موسكو، حتى تعرضه أمام طلابها في المدرسة، في حصة التاريخ، فإذا بها تجد نفسها محل شكوك أمنية.

وعززت السلطات الروسية الإجراءات الأمنية مع قرب حلول عام 2018 الذي سيشهد حدثين بارزين ممثلين في انتخابات الرئاسة ومونديال كرة القدم.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0644 sec