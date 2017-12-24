أثارت مدرسة بريطانية، حالة من الهلع الأمني، مؤخرا، في مطار بالعاصمة الروسية، عقب العثور على (قنبلة عنقودية) في حقيبة سفرها.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل)، أن عناصر من الشرطة والمخابرات الروسية أجروا تحقيقاً مع حاملة الحقيبة (الملغومة) البالغة من العمر 46 عاما.

لكن ما لم يخطر ببال الأمن أن (القنبلة) التي جرى العثور عليها مزيفة ومجرد مجسم، كما أن المسافرة البريطانية جوليا قامت باقتنائها من سوق في موسكو.

وأحدثت المسافرة ارتباكا في المطار، في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، إذ جرى إغلاق جزء منه، كما حضر فريق مختص بالقنابل، لكن الشرطة سمحت في نهاية المطاف لجوليا أن تسافر إلى لندن.

وأخبرت المسافرة البريطانية، المحققين الروس بأنها اشترت مجسم القنبلة العنقودية من موسكو، حتى تعرضه أمام طلابها في المدرسة، في حصة التاريخ، فإذا بها تجد نفسها محل شكوك أمنية.

وعززت السلطات الروسية الإجراءات الأمنية مع قرب حلول عام 2018 الذي سيشهد حدثين بارزين ممثلين في انتخابات الرئاسة ومونديال كرة القدم.