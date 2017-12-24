أظهرت نتائج دراسة جديدة أن خل البلوبري يساعد على علاج الخرف عن طريق استعادة وتحسين الوظيفة الادراكية للدماغ.

وتشير الأبحاث التي أجراها باحثون في احدى جامعات كوريا الجنوبية مؤخرا إلى أن خل البلوبري يساعد على علاج الخرف عن طريق استعادة وتحسين الوظيفة الإدراكية.

وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن دماغ الاشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر ،النوع الأكثر شيوعا من الخرف، لديهم معدلات أقل من تركيب الاشارات المسمى استيل كولين ومستقبلاته.

وأظهرت الأبحاث أن منع مستقبلات «استيل كولين» تسبب اضطرابات في التعلم والذاكرة. وقد تم تطوير العقاقير لتحقيق الاستقرار لتركيب الأستيل كولين للتعامل مع الخرف، لكنها عادة لا تستمر طويلا في الجسم ويمكن أن تكون سامة للكبد.

ودرس العلماء في جامعة «Chungju» في كوريا الجنوبية تأثير خل البلوبري على الفئران المصابة بالخرف، ووجدوا أن هذا الخل يقلل من تحلل «أستيل كولين» ويعزز العامل العصبي للدماغ، وهو البروتين المرتبط بالحفاظ على الخلايا العصبية السليمة وانتاجها.

وخلص البحث أيضا إلى أن المركبات الطبيعية يمكن أن توفر خيارات أكثر أمانا للعلاج وتحسين الإدراك؛ بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعزز النشاط الحيوي لبعض المنتجات الطبيعية.

ووفقا للاحصاءات الاخيرة، هناك 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بمرض الزهايمر حاليا ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 75 مليون خلال السنوات الـ 12 المقبلة.