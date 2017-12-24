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رقم الخبر: 209939 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 14:56 الاقسام: منوعات  
أصغر هدية بالتاريخ.. لا تُرى بالعين المجردة!

أصغر هدية بالتاريخ.. لا تُرى بالعين المجردة!

قدمت ليتوانيا هدية عيد الميلاد غير مرئية بالعين المجردة للبابا فرانسيس، وهي عبارة عن مغارة الميلاد، حيث الطفل يسوع أصغر من خلية إنسانية.

ونظرت الرئيسة الليتوانية، داليا غريبوسكيت، في مجهر لرؤية نسخة طبق الأصل من مغارة الميلاد، التي وضعت في ساحة كاتدرائية ليتوانيا بوسط فيلنيوس، نسخة من مغارة الميلاد التي قدمها دبلوماسيون ليتوانيون لفرانسيس في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت إن الأمر استغرق ثلاثة أشهر من علماء وطلاب ليتوانيين لصنع نسخة مصغرة من المغارة عبر ماسحة ثلاثية الأبعاد للمغارة بالحجم الطبيعي وتصغيرها 10 آلاف مرة.

ويعتزم فرانسيس زيارة البلطيق العام المقبل. ولم تنشر بعد تفاصيل عن رحلة فرانسيس إلى ليتوانيا ولاتفيا وأستونيا حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك في خريف عام 2018.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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