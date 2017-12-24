بالأمس حكينا عن مخلوقات تطلع على وسائل الإعلام وتكون عندها جرأة وصلافة ووقاحة واستعداد للدفاع عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وموقفه المشين تجاه قضية القدس..

وقلنا أنه فعلاً هناك من التعصب ما قتل.. يخلّي صاحبه ميتاً يمشي ويتكلم ويأكل مثل الأحياء تماماً!! وخلصنا الى قول ونصيحة لذلك «الصنم» الذي يقودهم.. يا عم إخلع رداء الورع والتقوى وقل لهم أنا هبل!! سيواصلون تقديسك..

ربما يعترض بعض الأحبة على حديث الأمس وأمثلته لأنه اشتمل حصراً على الجانب السياسي وتحديداً السياسة الخارجية للمملكة المسعودة. نعترض على التطبيع يرد عليك ويقول لك أن «أهل الكتاب ومنهم اليهود كانوا في سلام في دولة المدينة المنورة»!!..

وحين نعترض على الصلح والإنفتاح والإنبطاح للصهاينة يرد عليك ويقول لك ألم تسمع بـ«مصباح الأحدب»؟! عفواً صلح الحديبية؟! ثم يجرك هؤلاء «المنبطحين» الى أمور أنت في غنى عنها.. هم ولد اسحاق ونحن ولد اسماعيل وكلانا من ولد ابراهيم عليهم جميعاً سلام الله.. وآخر يقول لك عدو عاقل خير من صديق أحمق والخ الخ من هذه الطرهات..

طيّب اليوم أحببت أن اقترب ولو قليلاً من السياسة الداخلية لمحمد بن سلمان ولي العهد الحالي وملك المستقبل.. حيث فاحت روائح فضائح اعتقالاته لأبناء عمومته من أفراد العائلة المالكة وأمراء ووزراء وأثرياء.. والعدد في إزدياد.. والمطلوب «مساومة ففتي ففتي» يعني نصفها لي ونصفها لك!! وبعضهم يقبل بالثلث والربع وغيرها..

العالم كله يتحدث عن هذا «التسليب» العلني والرسمي لمليارات الدولارات وعلى قاعدة «الأقربون أولى بالتسليب».. العالم كله يتابع ويضحك.. كيف يتجرأ هذا المخلوق حتى على أبناء عمومته؟! بالأمس ظهر يقبّل يد أحدهم بل أراد النزول لتقبيل حذاءه!! واليوم يقوم بتعذيبهم؟! والبعض الآخر يضحك على أمراء أثرياء كيف يتحملون التعذيب مقابل الحفاظ على الثروة؟! والخ الخ..

«اللقالق» وحدهم من يدافع ويقول أن سمو ولي العهد يقوم بحرب على الفساد.. وكل ما يجري من أجل مصالح الشعب!!..

طيّب ايش تقول يا لقلق عن أغلى يخت اشتراه محمدكم بـ(550) مليون دولار خلال زيارته لفرنسا العام الماضي.. ثم اشترى أغلى قصر في العالم أعني به قصر فرساي بـ(300) مليون دولار فيه نافورة من ذهب وحديقة مساحتها (57) هكتاراً. وقبل أيام اشترى لوحة «سلفاتور موندي» بمبلغ زهيد قدره (450) مليون دولار.. وعن هذه اللوحة سنواصل الحديث يوم غد..