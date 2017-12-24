الأبحاث المستمرة للتوصل إلى أدوات حديثة لخدمة الإنسان، لا تتوقف عند مجال علمي محدد. وآخر ما توصلت إليه الأبحاث الأميركية هي مصنوعات بلاستيكية تنتج عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد إمكانية الاتصال بشبكات الاتصال المحلية اللاسلكية (واي فاي) دون الحاجة إلى أي إلكترونيات أو بطاريات. بمعنى آخر، الأجهزة المنزلية قد تصبح أكثر ذكاء في المستقبل، دون الحاجة لتوصيلها بأي وسائل إلكترونية.

وقام الفريق البحثي من جامعة واشنطن الأمريكية ببناء منظومة تتكون من مفتاح توصيل، وهوائي، وزنبرك وترس، صنعت من البلاستيك فقط، يمكنها امتصاص موجات الشبكات المحلية اللاسلكية، وإعادة بثها بغرض الاتصال لاسلكياً بالأجهزة المحيطة بها. وتتمحور فكرة التقنية الجديدة حول سلك شعيري رفيع صنع عبر تقنية الطباعة المجسمة من البلاستيك، والنحاس، يمكنه الاتصال بهوائي الواي فاي من أجل استقبال وإعادة بث الإشارات.