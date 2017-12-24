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رقم الخبر: 209932 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 15:23 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
السمنة واحدة من الأعراض الأكثر شيوعا بسبب قصور الغدة الدرقية
أخصائي ايراني في التغذية والعلاج الغذائي:

السمنة واحدة من الأعراض الأكثر شيوعا بسبب قصور الغدة الدرقية

قال المختص الايراني في التغذية والعلاج الغذائي: أن قصور الغدة الدرقية، وهو أكثر شيوعا في النساء، يسبب تغييرات في الجلد والشعر، وفقدان الشهية، والنعاس والإمساك لدى المصابين.

واعتبر المختص في التغذية والعلاج الغذائي تيرنغ نيستاني، مشيرا إلى أن الاختلال الوظيفي في الغدة الدرقية منتشر في بلادنا، موضحا ان هذا المرض، الذي هو أكثر شيوعا في النساء، ويرجع ذلك إلى انخفاض تركيز هرمون الغدة الدرقية في الدم، والذي عادة ما يسفر عن انخفاض التمثيل الغذائي، وفقدان الشهية، والنعاس، والتغييرات في الجلد والشعر، والإمساك في الناس.

وأضاف: بسبب انخفاض معدل الأيض، فان الوزن لدى الاشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية يزيد باستمرار. وإذا لم يتم علاجهم، سيعانون من صعوبات في السيطرة على زيادة الوزن.

وتابع: ان الأفراد من ذوي الوزن المرتفع الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية قد لا يحصلون على وزنهم المطلوب، حتى لو كانوا يتبعون برنامجا غذائيا منتظما.

واوضح هذا المختص في التغذية والعلاج الغذائي ان بعض الباحثين رجحوا أنه كما يؤدي قصور الغدة الدرقية الى السمنة في المرضى، فان السمنة أيضا تزيد من احتمال قصور الغدة الدرقية في الأفراد.

ونوه الى ان تراكم الدهون في العنق وحول الغدة الدرقية قد يكون له تأثير سلبي على وظيفتها، مما يعني أنه لايمكن ان تؤدي السيطرة على الوزن الى تغيير وظيفة الغدة الدرقية دون الحاجة إلى الدواء لدى هؤلاء الأفراد.

واوضح نيستاني: لا يستطيع الشخص الذي يعاني من قصور الغدة الدرقية أن يشفى ذاتيا مع فقدان الوزن، اذ لايمكن علاجه إلا بمشورة طبيب متخصص.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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