أعلن أمين لجنة المشروع الوطني الإيراني لحفظ القرآن الكريم، اليوم الاحد حسب آفاق خطة 2035 علينا ان نعدّ 10 ملايين حافظ للقرآن الكريم، وسيكون لدينا ثلث هذا العدد اي 3.5 مليون حافظ حتى عام 2025

وأشار محمد أنجم شعاع الى المصادقة على وثيقة المشروع الوطني لحفظ القرآن الكريم بمواده الـ26، وقال: ان الفريق البحثي للجنة المشروع الوطني للحفظ ومن خلال دراسة استراتيجيات سائر الدول ونشاطاتها في حفظ القرآن الكريم، أعد وثيقة، تمت المصادقة عليها خلال اجتماعات الهيئة العليا.

وأوضح أنه بناء على آفاق خطة 2035، لابد من تحقيق الأهداف التي حددها سماحة قائد الثورة الإسلامية بإعداد 10 ملايين حافظ للقرآن الكريم، مضيفا أن علينا ان نقوم بإعداد ثلث هذا العدد لغاية 2025 اي 3.5 مليون حافظ للقرآن الكريم.