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رقم الخبر: 209926 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 15:44 الاقسام: ثقافة وفن  
«رتوش»‌ ينال جائزة ويسجل حضوراً دولياً متميزاً

«رتوش»‌ ينال جائزة ويسجل حضوراً دولياً متميزاً

استمرارا لنجاحاته المتواصلة يسجل الفیلم الايراني السینمائي القصير «رتوش»‌ حضورا في 10 مهرجانات دولية خلال الشهرين المقبلين (كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير) كما نال جائزة دولية من تركيا.

ويشارك فيلم رتوش من اخراج كاوه مظاهري في مهرجانات براغ في التشيك وداكا الدولي السادس عشر في الهند وصوفيا منار الدولي العاشر في بلغاريا ومينيمالن الدولي الثلاثين في النرويج وايبيزا سينفيست الدولي الثاني في اسبانيا وفيلم واتشينيده الرابع والاربعين في المانيا وزوم الدولي الحادي والعشرين في بولندا ودبلن الدولي الثاني والعشرين في ايرلندا وبولدر الدولي الرابع عشر ودورانغو الدولي الثالث عشر للافلام المستقلة في اميركا.

كما نال المخرج كاوه مظاهري، ضمن احدث نجاحاته، الجائزة الكبرى للجنة التحكيم في قسم مسابقة طريق الحرير الدولية في مهرجان اكاديمية  SETEM للافلام القصيرة في تركيا بالاشتراك مع فيلم ايطالي.

ويشار الى أن بيان لجنة التحكيم في المهرجان، الذي قرأه أحمد تشاترتشي أحد أبرز الشخصيات في السينما التركية، ورد فيه: ان هذه الجائزة قد منحت لفيلم رتوش من إيران لتصويره الجدل بين الشخصيات النسائية بلغة جريئة وحرة.

كما وصف تشاترتشي الأفلام القصيرة كالافلام الطويلة في السينما الايرانية بالقوية للغاية.

 

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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