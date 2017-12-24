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رقم الخبر: 209925 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 15:43 الاقسام: ثقافة وفن  
تكريم الفنان محمد علي نجفي في فجر الـ 36

تكريم الفنان محمد علي نجفي في فجر الـ 36

سيتم تكريم المخرج والمنتج المخضرم الإيراني محمد علي نجفي خلال فعاليات الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان فجر السينمائي الدولي الذي يقام خلال فبراير شباط المقبل في العاصمة طهران.

وتجري مراسم تكريم الممثل السينمائي والتلفزيوني نجفي بينما هو يحضر في هذه الدورة من المهرجان بصفة منتج فيلم «الغميضة» (كرك بازي) في سباق المهرجان ما يعد حدثا نادرا في فعالية ثقافية وأعلن المنتج انه أكمل وأرسل طلب مشاركة فيلمه إلى أمانة المهرجان.

يذكر ان الفنان محمد علي نجفي من مواليد عام 1945، في مدينة اصفهان قد حصل على شهادة الثانوية من معهد «دارالفنون» بالعاصمة طهران، ونال شهادة الماجستير بفرع الهندسة المدنية.

بدأ الفنان نشاطاته الفنية بإخراج مسرحية «سربداران» وأنتج اول افلامه السينمائية عام 1978 تحت عنوان «الحرب الأطهر» وأسس نجفي مؤسسة «آيت فيلم» بالتعاون مع الجمعية الإسلامية للمهندسين عام 1977.

ولدى نجفي خبرة الى جانب الاخراج في مجال مساعد الاخراج وكتابة السيناريوهات والانتاج والادارة الفنية وتصميم الديكورات والازياء.

ويحمل نجفي في جعبته الاخراجية بعض المسلسلات أبرزها: سربداران (عام 1984) - زمن الهيام (عام 2000) - لغز الشاه (عام 2015) - ومن افلامه: ليلة القدر (عام 1979) - تقرير عن قتل (1986) - الحب الطاهر (عام 1998) - الشخص الآخر (عام 2014).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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