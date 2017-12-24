وخلال هذه المراسم التي اقيمت في معهد بحوث العلوم الانسانية والدراسات الثقافية بطهران تم تكريم كل من: قاسم انصاري، محمد واعظ برزاني، حجت اله جودكي، سيمين حسينيان، علي بيات، حسين كياني، پروين صمدي، علي اشرف نظري، محمد علي ديباجي، عبدالمجيد شريف زاده و علي رضا نيكوئي بوصفهم ناقدين مميزين.

كما تم تكريم عدد اخر من الناقدين المخضرمين والمميزين.