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|رقم الخبر: 209923
|تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017
|الوقت: 15:42
|الاقسام: ثقافة وفن
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تكريم الفائزين بالمهرجان الوطني لنقد نصوص وكتب العلوم الانسانية
تم خلال مراسم تكريم المميزين والفائزين في الدورة الاولى للمهرجان الوطني لنقد نصوص وكتب العلوم الانسانية.
وخلال هذه المراسم التي اقيمت في معهد بحوث العلوم الانسانية والدراسات الثقافية بطهران تم تكريم كل من: قاسم انصاري، محمد واعظ برزاني، حجت اله جودكي، سيمين حسينيان، علي بيات، حسين كياني، پروين صمدي، علي اشرف نظري، محمد علي ديباجي، عبدالمجيد شريف زاده و علي رضا نيكوئي بوصفهم ناقدين مميزين.
كما تم تكريم عدد اخر من الناقدين المخضرمين والمميزين.
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