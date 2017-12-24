كشف مركز دراسات المرأة والأسرة الإيرانية الستار عن الكتاب الفقهي «إسداء الرغاب» ضمن الأنشطة البحثية الأخيرة للمركز. «إسداء الرغاب في كشف الحجاب عن وجه السنة والكتاب بإثبات التستر على النساء والاحتجاب» للكاتب الراحل سيد محمد باقر لكهنوي.

وخلال هذا الاجتماع ذكر حجة الاسلام والمسلمين ميلاني عضو الهيئة العلمية في مركز دراسات المرأة والأسرة، محقق كتاب اسداء الرغاب ان الموضوعات تاتي ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول يشير إلى دراسة الحجاب والغطاء في الفقه الشيعي وتاريخه، المحور الثاني عن كتاب إسداء الرغاب ودوره في الدراسات اللاحقة من الفقهيين والباحثين في مجال الحجاب والتستر، والمحور الثالث للعمل المنجز في التصحيح والبحث في هذا الكتاب.