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رقم الخبر: 209921 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 15:40 الاقسام: ثقافة وفن  
أمانة جائزة «أحمد محمود» الأدبية تحيي حفلها الختامي الأول

أمانة جائزة «أحمد محمود» الأدبية تحيي حفلها الختامي الأول

سيقام الحفل الختامي للدورة الأولى لجائزة «أحمد محمود» يوم الأثنين بحضور لفيف من الشعراء ومحبي الأدب. بالتزامن مع ذكرى ولادة الروائي الايراني المشهور وذلك في بيت فناني ايران في العاصمة طهران.

وستوزع في هذا الحفل جوائز الدورة الأولى للفائزين في فئتين القصة القصيرة والرواية، حيث ستسلم الجوائز لجنة من كبار الأدباء المعاصرين في ايران.

وأوضح أمين الجائزة «كامران محمدي» أن الجائزة تتضمن شهادة تقدير وتمثال خاص بالجائزة سيتم الكشف عنه في الحفل إلى جانب جائزة نقدية تسلم للفائزين، مردفاً أن الحفل سيقدم عرضا موسيقيا وكلمة للكاتبة «ليلى كلستان»  كما سيحضر الحفل الروائي الايراني محمود دولت آبادي وأعضاء عائلة الكاتب «أحمد محمود».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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