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|رقم الخبر: 209920
|تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017
|الوقت: 15:39
|الاقسام: ثقافة وفن
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ايران تقيم معرض «وحدة الحضارة والثقافة الإسلامية» في آذربايجان
يفتتح یوم غد الإثنین 25 ديسمبر في المركز الثقافي التابع لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في آذربايجان معرض «وحدة الحضارة والثقافة الإسلامية».
ينظم المعرض بدعم الاتحاد الآذربايجاني للرسامين والمركز الثقافي للسفارة الإيرانية وسفارة فلسطين في آذربايجان وقسم الثقافة والتبليغ لدى سفارة تركيا.
وأفادت أذرتاج نقلا عن مديرة المشروع إلنوره اسكندروفا قولها ان المعرض يحتوي على حوالي 200 عمل فني لـ150 رساما وسيستغرق المعرض المنظم على هامش عام التضامن الاسلامي يوما واحدا وسيختتم بتقديم شهادات وديبلومات للرسامين.
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