ينظم المعرض بدعم الاتحاد الآذربايجاني للرسامين والمركز الثقافي للسفارة الإيرانية وسفارة فلسطين في آذربايجان وقسم الثقافة والتبليغ لدى سفارة تركيا.

وأفادت أذرتاج نقلا عن مديرة المشروع إلنوره اسكندروفا قولها ان المعرض يحتوي على حوالي 200 عمل فني لـ150 رساما وسيستغرق المعرض المنظم على هامش عام التضامن الاسلامي يوما واحدا وسيختتم بتقديم شهادات وديبلومات للرسامين.