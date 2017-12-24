  • الأحد ٥ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 24, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209919 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 15:39 الاقسام: ثقافة وفن  
قريباً.. متحف الصوت في تبريز يفتتح أبوابه

قريباً.. متحف الصوت في تبريز يفتتح أبوابه

يفتتح متحف الصوت في مدينة تبريز الايرانية أبوابه مع بداية عام 2018 احتفالاً بإعلانها عاصمة السياحة للبلدان الاسلامية للعام المقبل.

أن دائرة العلاقات العامة للتراث الثقافي في تبريز ستفتح قريباً معرض الصوت في المدينة بمناسبة إعلانها عاصمة السياحة للبلدان الاسلامية عام 2018، ويضم هذا المتحف 300 قطعة خاصة بالصوت جمعها بعناية الباحث الايراني والمؤلف الموسيقي حسين ساجدي.

ويرى ساجدي أن وضع هذه التحف الموسيقية في متحف الصوت يجذب السياح من جهة ويفتح المجال لتبادل الثقافات بين الدول الاسلامية، معتبراً أن الموسيقى هي اللغة المشتركة في العالم التي تجمع كل البشر وتقرب الشعوب ولاسيما الشباب.

وأوضح الباحث الموسيقي التبريزي أن  المتحف يضم عدداً من الآلات الموسيقية المحلية والمشتركة بين أقوام ايران إلى جانب عدد من الملفات الصوتية التي تقدم أشهر النماذج المحلية للآذان والقراء والأدعية والغناء والعزف.

كما أوضح ساجدي أن المتحف سيقدم عددا من الأجهزة والتقنيات الصوتية التي استخدمت خلال القرن الماضي.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/4656 sec