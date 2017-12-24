بحضور حشد من أهالي الشهداء السوريين ومشاركة سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في سوريا «جواد ترك آبادي»، وعضو مجلس الشعب السوري «السيدة جانسيت قازان»، الى جانب عدد من الشخصيات السياسية والدينية في هذا البلد، أطلقت شركة «مأوا» الثقافية الإيرانية العرض الأول للأنشودة السينمائية «أبناء الشمس» في فندق إيبلا الشام بالعاصمة دمشق.

بدات الفعالية بعزف النشيدين الوطنيين السوري والإيراني، تلاهما عرض فيلم قصير بعنوان «ناسك القدس» للمخرج «كامل حرب»، أكّد خلاله على ضرورة مواصلة المقاومة ضد العدو الصهيوني حتى تحرير فلسطين بالكامل.

وبالمناسبة، ألقى السفير جواد ترك آبادي كلمة أكد فيها على امتزاج الدم السوري بدماء الحلفاء في حربهم ضد الارهاب؛ لافتاً الى أنه لا فرق بين شهيد وآخر لأن الهدف واحد والعدو واحد.

بعدها ألقى بعض الأهالي كلمات نيابة عن عوائل الشهداء، أكدوا فيها أن طريق الحق لابد له من تضحيات وأن الدمّ الذي روى تراب الوطن لابد أن يزهر نصراً بإذن الله.

كما تم تكريم عدد من الأهالي الذين حضروا هذه المراسم رافعين صور أبنائهم الذين قضوا شهداء في مواجهة العدو التكفيري، حيثّ ثمّن الأهالي عالياً الدعم الذي تقدّمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا وشعبها.

وفي ختام الحفل تمّ عرض الأنشودة السينمائية «أبناء الشمس» لتسلط الضوء على هذا الجيل الذي ينتظر بفارغ الصبر المنتظر الموعود «الإمام المهدي»(عج)، كما يظهر في الأنشودة جلياً قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي الذي يقود جيش المسلمين ويسعى جاهداً للتمهيد لدولة صاحب العصر والزمان، بالتفاف أعداد كبيرة من المؤمنين حوله ومن مختلف الطوائف والملل.