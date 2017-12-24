ما أجمل أن نتمعَّن في قُدرة الخالق عزَّ وجل في كيفية خلقه للإنسان؛ فقد خلق الله سبحانه آدم عليه السلام أبا البشر جميعا من تراب، لا من أب ولا أم، ثم خلقَ حواءَ من ضِلَع آدم، وبذلك يكون قد خلقها من ذكر بدون أنثى، ثم خلقَنا جميعا من ذكر وأنثى؛ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) الآية [الحجرات: 13].

وقد تجلَّت معجزة الخالق، وذلك بخلق الإنسان من أنثى بدون ذكر، فكان - عيسى - ابن مريم عليه السلام.

وقد نصَّ القرآن على مولده أنَّ مولده معجزة كخلق آدم عليه السلام؛ قال تعالى: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) آل عمران: 59، ويقول عزَّ وجل: (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ) المائدة: 75؛ أيْ: عظيمة الصدق، وقد تكلَّم بنبوته في المهد، وتحدَّث عليه السلام ببراءة أمِّه الطاهرة العذراء البتول عليها السلام.

وقد تفرَّد القرآن الكريم بذكر الآيات الكثيرة عن السيِّد المسيح وأمِّه مريم عليهما السلام، وأشاد بمعجزاته وبركاته التي تحيِّر العقول وتبهر الأبصار، وقد كرَّم القرآن الكريم السيدة مريم وحفظها بالطهارة والتقى والاصطفاء على نساء العالمين.

نشأ يسوع في عائلة يهودية تقية، وعاش الحياة الدينية اليهودية التقية في مدينة صغيرة في شمال فلسطين تدعى مدينة الناصرة. من المعتقد أنه كان يعمل في النجارة قبل بداية خدمته التبشيرية. عاش بين الفقراء وشارك مشاعرهم. كان تلاميذه بُسطاءا. المجموعة الداخلية من تلاميذه كانت الإثنا عشر رسولا. لازم الإثنا عشر رسول يسوع أثناء تبشيره لمدة حوالي ثلاث سنين ونصف. إستمعوا لكل تعاليمه العامة، وشاهدوا كل معجزاته. كما ناقشوه في اجتماعاتهم الخاصة معه. بعد صعوده إلى السماء، أرسلهم للتبشير بالإنجيل للعالم كله. أستشهد جميعهم، فيما عدا إثنين، لإيمانهم وتبشيرهم بالمسيح. مات أحد هذين في شيخوخته في المنفى (يوحنا الرسول)، بينما خانه الآخر (يهوذا الإسخريوطي).

بدأ يسوع خدمته التبشيرية عندما بلغ من العمر ثلاثين سنة تقريبا (لوقا 3:23). رغم أنّ خدمة يسوع التبشيرية دامت فترة قصيرة (تقريبا ثلاث سنوات ونصف)، كان لها تأثير هائل على العالم كله. عاش يسوع وعلّم في فلسطين كما أنه قام بزيارات قصيرة لمدن صور وصيدا (متى 15:21). تميزت خدمة يسوع بسمتان رئيسيتان: تعليم وتبشير، ومعجزات قوية. كانت بعض هذه المعجزات فريدة في تاريخ البشرية. كانت طريقته المفضّلة للتعليم هي إستعمال أمثال. أما حياة وسلوك يسوع فقد اتفقتا تماما مع تعاليمه.

تنبأ إشعياء النبي عن رسالة يسوع المسيح منذ أكثر من سبعة قرون قبل ميلاده قائلا: «رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ لأَنَّهُ مَسَحَنِي لأُبَشِّرَ الْمَسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لأَشْفِيَ الْمُنْكَسِرِي الْقُلُوبِ لأُنَادِيَ لِلْمَأْسُورِينَ بِالإِطْلاَقِ ولِلْعُمْيِ بِالْبَصَرِ وَأُرْسِلَ الْمُنْسَحِقِينَ فِي الْحُرِّيَّةِ وَأَكْرِزَ بِسَنَةِ الرَّبِّ الْمَقْبُولَةِ». يسوع المسيح يصور ويجسم المحبّة الإلهية النقية؛ المحبّة الانهائية؛ المحبّة التي لا تعرف حدودا؛ المحبّة التي تفوق إدراكنا البشري. يحبّنا أكثر من محبة الأمّ لطفلها الرضيع «هَلْ تَنْسَى الْمَرْأَةُ رَضِيعَهَا فَلاَ تَرْحَمَ ابْنَ بَطْنِهَا؟ حَتَّى هَؤُلاَءِ يَنْسِينَ وَأَنَا لاَ أَنْسَاكِ» (إشعياء 49: 15). إنّ جوهر رسالة السيد المسيح إلينا هو المحبّة: «الله محبّة». نستجيب إلى محبّته الغير محدودة لنا المضحية لأجلنا بأن نحبّه: «نَحْنُ نُحِبُّهُ لأَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا أَوَّلاً» (1 يوحنا 4: 19). تجتهد المحبة الحقيقية أن تُرضي المحبوب: «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاعْمَلُوا وَصَايَايَ» (يوحنا 14: 15). ما هذه الوصايا؟ وصاياه أنّنا نحبّ الرب الإله وقريبنا.

لم يرغب أن يعلن أنّه المسيح المُنتظر، لأن في زمانه، مفهوم رسالة المسيح المنتظر حُرّف وتدهور إلى الإعتقاد بأن المسيح سيأتي كملِك أرضي في مجيئه الأول. فهو قد رفض قبول مملكة أرضية (يوحنا 6: 15). رَفَضه كثير من اليهود لأن إهتمامهم الأكبر كان موجها إلى مملكة أرضية وإلى تقاليد بالية. وجود المسيح التاريخي الأرضي إنتهى في إنتصار قيامته من الأموات وصعوده إلى السماء في سنة 30-33م بعد إهانات ومعاناة صليبه.

تميّزت الفترة السابقة للمسيح بعدم الإستقرار السياسي في فلسطين. تضمّنت هذه الفترة حروبا مرّة دامية كثيرة، حملات عسكرية بربرية، تغييرات إمبراطورية، مؤامرات، إغتيالات، وفوضى سياسية أحيانا. كانت الإمبراطورية الرومانية هي القوة العالمية السائدة في وقت السيد المسيح. من عام 6 إلى 41 ميلادي حكم ستّة ولاة رومان جنوب فلسطين. كان أولهم هو الوالي كيرينيوس الذي بدأ حكمه بإحصاء السكان. وقد أدى هذا إلى تمرّد مُسلّح لأن السكان خافوا زيادة الضرائب والتسخير في أعمال إضافية. كان بيلاطس البنطي من أشهر هؤلاء الولاة، الذي خلف جراتوس في سنة 26 ميلادية. ومثل أسلافه، لم يهتم بيلاطس بالتقاليد اليهودية، مما أدّى إلى تذمر اليهود. وقد دفع هذا التذمر اليهود لطلب المسيح المنتظر. وسط هذا اليأس وظلام ذلك الليل الطويل الذي بدى لا نهاية له، أشرق ضوء السيد المسيح.

سمات شخصية يسوع المسيح

أحبّ يسوع كلّ فئات الناس: يتضمن ذلك الخطاة، المُهمّشين، جباة الضرائب، المرضى، النساء والأطفال. وفي الواقع كان يأكل حتى مع الخطاة ليقودهم إلى التوبة. وتظهر محبة يسوع بوضوح في كثير من المواقف:

راحة المُتعَبين: «تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الأَحْمَالِ وَأَنَا أُرِيحُكُمْ. اِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مِنِّي لأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ. لأَنَّ نِيرِي هَيِّنٌ وَحِمْلِي خَفِيفٌ» (متى 11: 28-30).

إطعام الجيا: يسوع يطعم حوالى خمسة آلاف رجل بالإضافة إلى نساء وأطفال بمباركة خمسة أرغفة خبز وسمكتين.

شفاء المرضى: شفى يسوع كثيرا من الناس المصابين بأمراض مختلفة. أبرأ الرجل الأبرص، المفلوج، المشلول، الأعمى، الإمرأة النازفة، ومرضى مصابين بأمراض أخرى.

حنان يسوع: علِم يسوع مُسبقّا وتنبأ بدمار مدينة القدس بواسطة الرومان. حدث هذا في سنة 70 ميلادية بعد صعوده إلى السماء بحوالى 40 سنة. وقد بكى حزنا وشفقة عليها: «وَفِيمَا هُوَ يَقْتَرِبُ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَبَكَى عَلَيْهَا قَائِلاً: «إِنَّكِ لَوْ عَلِمْتِ أَنْتِ أَيْضاً حَتَّى فِي يَوْمِكِ هَذَا مَا هُوَ لِسَلاَمِكِ. وَلَكِنِ الآنَ قَدْ أُخْفِيَ عَنْ عَيْنَيْكِ. فَإِنَّهُ سَتَأْتِي أَيَّامٌ وَيُحِيطُ بِكِ أَعْدَاؤُكِ بِمِتْرَسَةٍ وَيُحْدِقُونَ بِكِ وَيُحَاصِرُونَكِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَيَهْدِمُونَكِ وَبَنِيكِ فِيكِ وَلاَ يَتْرُكُونَ فِيكِ حَجَراً عَلَى حَجَرٍ لأَنَّكِ لَمْ تَعْرِفِي زَمَانَ افْتِقَادِكِ»» (لوقا 19: 41-44).

قداسة يسوع: من الواضح من المناقشة السابقة أن يسوع قام بأعمال طيبة لكثير من الناس. بالإضافة إلى هذا، عاش يسوع حياة مقدّسة نقية. كان بريئا بدون خطيئة: «مَنْ مِنْكُمْ يُبَكِّتُنِي عَلَى خَطِيَّةٍ؟ فَإِنْ كُنْتُ أَقُولُ الْحَقَّ فَلِمَاذَا لَسْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِي؟» (يوحنا 8: 46).

تواضع يسوع: كان يسوع شخصا متواضعا جدا: «إِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مِنِّي لأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ \لْقَلْبِ فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ. لأَنَّ نِيرِي هَيِّنٌ وَحِمْلِي خَفِيفٌ» (متى 11: 29-30). عندما دخل يسوع مدينة القدس وكانت الجموع ترحب به، كان يركب حمارا صغيرا يُمثّل السلام. لم يدخلها راكبا فرس يمثّل الحرب والغزو: «وَوَجَدَ يَسُوعُ جَحْشاً فَرَكِبَ عَلَيْهِ» كَمَا قَدْ كُتِبَ: «لاَ تَخَافِي يَابِنْتَ صِهْيَوْنَ، فَإِنَّ مَلِكَكِ قَادِمٌ إِلَيْكِ رَاكِباً عَلَى جَحْش أَتَان» (يوحنا 12: 14-15). دخول يسوع مدينة القدس في تواضع وسلام.

يسوع رجل السلام وعدم العنف: لم يحمل يسوع سيفا أو أيّ سلاح مطلقا. لم يطلب يسوع من أي واحد أن يقتل شخصا له. لدرجة أنه طلب من بطرس، أحد تلاميذه، ألا يستخدم سيفه لمنعهم من إعتقاله.

سلطان يسوع المسيح: الكثير من المعجزات والأعمال القوية ألتي قام بها السيد المسيح مسجّل في كتب العهد الجديد. توضح هذه المعجزات والأعمال قوّته وسلطانه.

إستنتاج: رأى الناس مجد الله في محبة وحنان يسوع، وفي تعاليمه، وفي معجزاته القوية. «ﭐلشَّعْبُ الْجَالِسُ فِي ظُلْمَةٍ أَبْصَرَ نُوراً عَظِيماً وَالْجَالِسُونَ فِي كُورَةِ الْمَوْتِ وَظِلاَلِهِ أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ نُورٌ» (متى 4: 16). أحبت الجموع السيد المسيح. إجتذبهم إليه محبته وتعاطفه وصلاحه وقواه الخارقة.