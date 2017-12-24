أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن أداء فريقه بحاجة للتحسن رغم النتائج الرائعة، وتحقيق 17 انتصارًا متتاليًا في الدوري كرقم قياسي في تاريخ البطولة، إضافة للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم محليًا على مدار 22 مباراة.

وقال جوارديولا للصحفيين عقب الفوز على بورنموث برباعية: "يجب أن نتعلم ونتحسن ونهاجم هذا النوع من الدفاع وأعتقد أننا سنفعل ذلك، هدفنا العثور على حلول، هذا هدف لا نريد أن نصل للكمال فيه فهذا غير موجود".

وأضاف المدرب الإسباني: "دائما يمكن للفرق أن تتحسن. عندما يدافع المنافس بعشرة (لاعبين) في منطقة الجزاء يمكننا الهجوم بسلاسة أكبر وصنع فرص أكثر"

ويعد الفوز على بورنموث هو المباراة الثالثة على التوالي في الدوري التي يسجل فيها سيتي أربعة أهداف ليرفع رصيده إلى 60 هدفا في 19 مباراة.

ورغم أن سيتي يصنع العديد من الفرص حتى أمام الفرق التي تكتفي بالدفاع فإن هذا الجزء هو بالتحديد ما يريد المدرب أن يتحسن.

وتقلق رغبة جوارديولا المنافسين بالنظر إلى أن ثلاثة لاعبين وهم رحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو وجابرييل جيسوس سجلوا بالفعل عشرة أهداف على الأقل حتى الآن هذا الموسم ولا يبتعد عنهم كثيرا الثنائي ليروي ساني وكيفن دي بروين.