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رقم الخبر: 209914 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 15:37 الاقسام: رياضة  
السقوط الأبيض في الكلاسيكو يقرب كونتي من خلافة زيدان

السقوط الأبيض في الكلاسيكو يقرب كونتي من خلافة زيدان

قالت تقارير صحفية إن أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي من المرشحين لتولي تدريب فريق ريال مدريد الموسم المقبل بدلا من الفرنسي زين الدين زيدان.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية السبت، على أرضه ووسط جماهيره أمام الغريم برشلونة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 17من الدوري الإسباني.

وفي هذا الصدد نقلت صحيفة ديلي ستار تصريحات للصحفي إيان ماكجاري الذي قال أن هزيمة ريال مدريد في الكلاسيكو تعني زيادة الضغط على زيدان بسبب "ضياع" حلم التتويج بالليجا هذا الموسم وزيادة الفارق بشكل كبير مع المتصدر البارسا.

وكشف ماكجاري أن أنطونيو كونتي بنسبة كبيرة لن يكون مع البلوز الموسم المقبل وأنه متحمس لتولي المهمة على ملعب سانتياجو برنابيو بدلا من زيدان.

فيما أشار أيضا الى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي معجب بما قدمه كونتي في موسمه الأول مع فريق غرب لندن وتتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز، يذكر أن زيدان تولى تدريب ريال مدريد بداية عام 2016 بعد إقالة رافائيل بينيتيز لسوء النتائج.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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