أوقف دنفر نجتس مسيرة الانتصارات الـ11 المتتالية لمضيفه، جولدن ستيت واريورز بالفوز عليه 81/96، مساء السبت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويدين نجتس بهذا الانتصار لنجمه جاري هاريس، الذي سجل 19 نقطة، كما أحرز نيكولا يوكيتش 18 نقطة وتسع متابعات، وسجل جمال موراي 14 نقطة وست متابعات وخمس تمريرات حاسمة لنجتس.

واكتفى كيفن دورانت بتسجيل 18 نقطة لواريورز، وسجل درايموند جرين عشر نقاط، وست تمريرات حاسمة وخمس متابعات، بعد تعافيه من إصابة في الكتف، بينما ساهم كلاي تومبسون بـ15 نقطة لفريق واريورز الذي افتقد إلى جهود ستيفين كاري بسبب الإصابة بالتواء في الكاحل.

وتغلب بوسطن سيلتكس على شيكاغو بولز 92/117، حيث سجل كيري إيرفينج 25 نقطة، وأضاف جايلين براون 20 نقطة لسيلتكس.