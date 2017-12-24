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رقم الخبر: 209912 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 13:14 الاقسام: رياضة  
أزارينكا تواصل الغياب وتنسحب من بطولة أوكلاند للتنس

أزارينكا تواصل الغياب وتنسحب من بطولة أوكلاند للتنس

تغيب نجمة التنس البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا عن بطولة أوكلاند بعدما قررت الانسحاب بسبب ظروف عائلية.

واخبرت أزارينكا التي تقيم في ولاية لوس أنجليس، اللجنة المنظمة لبطولة اوكلاند بعدم قدرتها على المشاركة.

ولم تشارك أزارينكا المصنفة الأولى على العالم سابقا والتي تراجعت للمركز 210 في التصنيف العالمي، في أي مباراة منذ بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي.

وتأمل أزارينكا أن تنجح في تسوية أمورها قبل انطلاق موسم 2018 من أجل التركيز على مشوارها في الملاعب.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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