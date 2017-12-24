كشفت صحيفة بريطانية أن السعودية ستمنح لاعبين إسرائيليين تأشيرات دخول لأراضيها، للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج، التي تستضيفها الرياض في الفترة بين 26 و30 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن مصدر في الاتحاد الدولي للشطرنج، قوله إن "التأشيرات السعودية ستصدر للاعبين الإسرائيليين الراغبين في المشاركة".

والسبت الماضي أعلن الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج أن الموعد النهائي المتفق عليه مع الاتحاد الدولي للعبة "فيد" قد انقضى، وأنه لم تصدر أي تأشيرات للمسافرين الإسرائيليين السبعة، لكن "فيد" أكد أن التأشيرات ستصدر.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة العالم للشطرنج في السعودية.

ووفق "الغارديان" فإن السعودية وللمرة الأولى في حدث رياضي لن تطلب من النساء ارتداء الحجاب أو العباءة.

لكن تقارير إسرائيلية قالت الخميس إنه لن تصدر تأشيرات للاعبين الإسرائيليين أو الإيرانيين أو القطريين، وإن العباءات تعد بالفعل للنساء.

وكان نائب رئيس الاتحاد العالمي للشطرنج أعلن نهاية الشهر الماضي أنه تم تقديم أوراق لاعبي شطرنج إسرائيليين للسلطات السعودية؛ للحصول على تأشيرات دخول، للمشاركة في البطولة، المقرر إقامتها في الرياض، وذلك على ضوء إعلان الاتحاد العالمي للعبة أنه يسعى لتسهيل ذلك.

وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس براس" آنذاك، قال المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج، ليئور ايزنبرغ، إن "سبعة لاعبين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات دخول للمشاركة في بطولة للشطرنج ستجري في الرياض في الفترة ما بين 26-30 كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

ورغم عدم وجود علاقات رسمية سعودية معلنة مع "إسرائيل"، فإنه في حال حصول اللاعبين الإسرائيليين على التأشيرات، فستكون المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه الزيارة.

وكان نائب رئيس الاتحاد العالمي للشطرنج، جورجيوس ماكروبولوس، أعلن أنه تم تقديم أوراق سبعة لاعبي شطرنج إسرائيليين بينهم سيدتان إلى السلطات السعودية مؤكدا أن "وضع التأشيرات معلق حاليا".

وذكر أن الاتحاد العالمي يقوم بجهود كبيرة تضمن حصول جميع اللاعبين على تأشيرات دخول، بمن فيهم الإسرائيليون، دون الخضوع لقيود متوقعا موافقة السعودية على الطلبات بمساعدة الاتحاد الدولي.