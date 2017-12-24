حسم برشلونة مباراة القمة أمام عشرة لاعبين من ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بالفوز 3-صفر ليوسع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن حامل اللقب إلى 14 نقطة يوم السبت.

ورغم سيطرة الريال على بعض دقائق الشوط الأول إلا أنه فشل في هز الشباك ليترك المهمة لمنافسه القطالوني الذي استغل الفرص اكثر وسيطر على مجريات المباراة.

ومنح لويس سواريز التقدم للضيوف في الدقيقة 54 بعد تبادل رائع للكرة مع إيفان راكيتيتش وسيرجي روبرتو الذي مرر عرضية لمهاجم أوروجواي الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة في الشباك من مسافة قصيرة.

وبعدها بعشر دقائق قاد ليونيل ميسي هجمة من وسط الملعب ومرر لسواريز الذي سدد من داخل منطقة الجزاء أنقذها كيلور نافاس لتعود إلى ميسي ويمررها مجددا لسواريز ليسدد في القائم وترتد إلى باولينيو الذي تابع الكرة برأسه ليمنعها داني كارباخال لاعب الريال من دخول المرمى بيده ليطرد مباشرة.

ونفذ ميسي ركلة الجزاء بنجاح وجاء الدور على البديل أليكس فيدال ليضيف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وبتمريرة ذكية من ميسي.

وبهذا فقد ارتفع رصيد برشلونة إلى 45 نقطة في الصدارة من 17 مباراة، بفارق تسع نقاط عن أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب، ويظل الريال في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة فقط.