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رقم الخبر: 209904 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 19:15 الاقسام: عربيات  
أردوغان أول رئيس تركي يزور السودان

أردوغان أول رئيس تركي يزور السودان

تستقبل العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس تركي، منذ إعلان استقلال السودان عام 1956.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن الرئيس أردوغان، سيصل يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى الخرطوم استجابة لدعوة رسمية من الرئيس السوداني عمر البشير.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الزيارة تأتي في إطار تعميق العلاقات الأخوية المتطوّرة بين البلدين، والتي ترتكز على روابط تاريخية وثقافية واجتماعية عميقة الجذور، ولتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين".

ورغم أن أردوغان سيكون أول رئيس تركي يزور السودان منذ استقلاله في الأول من يناير/كانون الثاني 1956، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت العديد من الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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