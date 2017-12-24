تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني، بولاية المنستير التونسية، من القبض على فتاة تبلغ من العمر 19 سنة بتهمة التعمد إلى نشر مدونات وكتابة منشورات على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تمجد من خلالها تنظيم "داعش" الإرهابي وتحرض على الإرهاب.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية، أنه عقب مداهمة منزل الفتاة ومراجعة النيابة العامة تم إحراز منشورات وكتب تحض على الفكر التكفيري، وتم التحفظ على الفتاة ورفع دعوى بشأنها موضوعها "الاشتباه في الانضمام الى تنظيم إرهابي".

وفي سياق آخر صرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي السبت، أنه تم توقيع اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتضمن العديد من المكاسب في مختلف القطاعات، من بينها التزام الحكومة بعدم زيادة أسعار المواد الأساسية في 2018

وأضاف الطبوبي -في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء- أنه من بين الملفات التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والاتحاد، هى العمل على مقاومة ضعف فرص العمل وتسوية أوضاع العمال.