أخلت السلطات الأمنية اللبنانية سبيل الأمير السعودي الذي أوقف في المطار لعدم ثبوت حيازته على مواد مخدّرة.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أفادت بأن قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أوقفت أميراً سعودياً للاشتباه بوجود مواد مخدّرة بحوزته.

تجدر الإشارة أن الأجهزة الأمنية اللبنانية اوقفت في تشرين الأول/ نوفمبر 2015 أميراً سعودياً في مطار بيروت الدولي، بعد ضبط طنّين من المخدرات على متن طائرته المتوجهة إلى السعودية، وفق ما أفاد مصدر أمني.

من جهة أخرى، وبعد معلومات وردت إلى المديريّة العامّة لأمن الدولة، قامت دورية بتوقيف السوري (زكي ص.) في بلدة عرسال الواقعة في البقاع الشمالي بجرم إرهاب, وإقتادته إلى التحقيق.

وبحسب المعلومات فقد اعترف الموقوف بأنّه ينتمي إلى جبهة النصرة، وشارك بالقتال في القلمون بسوريا، وقام ببيع أسلحة حربيّة، ونفّذ أعمالاً إرهابية في بلدة عرسال ضمن مجموعة علي حسين الحجيري الملقّب بـ"علي الإرهابي" الموقوف سابقاً من قِبل أمن الدولة.