أطلقت بلدية أنقرة، اسم فخر الدين باشا، على الشارع الذي يضم السفارة الإماراتية في أنقرة.

وقال صحفيون أتراك، إن تغيير اسم الشارع إلى الأمير العثماني فخر الدين باشا، يأتي بعد أيام من الأزمة التي أحدثها وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، بإساءته لباشا، والرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت وزارة الخارجية التركية، استدعت القائم بأعمال السفير الإماراتي في تركيا عقب التغريدة المثيرة للجدل لعبد الله بن زايد.

وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبد الله بن زايد في عدة مناسبات، واصفا إياه بـ"الوقح"، والمتغطرس بنشوة الأموال والنفط.

وعلمت وكالة "الأناضول" التركية، أن رئيس البلدية مصطفى طونا، أصدر تعليمات بإجراء تحضيرات من أجل تغيير اسم "الشارع 613"، ليصبح "فخر الدين باشا".

ومن المقرر تغيير الاسم بموجب قرار يُتخذ في أول اجتماع ينعقد لمجلس بلدية أنقرة، ويتم عقب صدور القرار تعليق لوحة "شارع فخر الدين باشا" في الشارع.

يأتي هذا الإجراء من بلدية أنقرة بعد تغريدة نشرها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، والتي اعتبر فيها أن القائد العسكري التركي فخر الدين باشا قام عام 1916 بسرقة أموال أهل المدينة، واتهمه بارتكاب جرائم ضد السكان المحليين.

وفخر الدين باشا، هو آخر قائد عثماني حكم المدينة المنورة، ورفض تسليمها للبريطانيين في أعقاب معاهدة "موندروس" التي استسلمت الدولة العثمانية بموجبها لقوات الحلفاء في الحجاز.