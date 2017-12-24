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رقم الخبر: 209900 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 19:01 الاقسام: عربيات  
4 منظمات حقوقية بحرينية تصدر تقريراً عن انتهاكات خلال محاكمات عسكرية سرّية

4 منظمات حقوقية بحرينية تصدر تقريراً عن انتهاكات خلال محاكمات عسكرية سرّية

أصدرت أربع منظمات حقوقية بحرينية تقريراً بعنوان (الموت أو الاعتراف) وهو تقرير يرصد الانتهاكات الواقعة جرّاء انعقاد أول محاكم عسكرية سرية تحاكم مدنيين انتزعت اعترافات بعضهم تحت وطأة التعذيب وتم اتهامهم بمحاولة ارتكاب جرائم ضد قوة دفاع البحرين.

وصدر التقرير عن المنظمات الحقوقية التالية: مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.

من جهته، قال مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ هذه المحاكمة انتهكت أصول المحاكمات العادلة، وتعرّض فيها بعض المتهمين للتعذيب وسوء المعاملة، وتم استغلال التعديل الدستوري الأخير الخاص بالقضاء العسكري لتعريضهم لمحاكمة تنتج أحكام غليظة، وأيضا للتعسّف في إصدار أحكام قاسية بحق ثلاثة متهمين اعتقلوا وهم في سن الطفولة، موضحا بأنّ إثنين من المتهمين تعرضوا للاختفاء القسري قرابة العام منهم السيّد علوي حسين والسيد فاضل عباس؛ من دون أن يتم التحقيق مع المسؤول عن اختفائهم قسريا.

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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