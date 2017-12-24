أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن بلاده تدعو كل الأطراف السورية إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المنتظر عقده في مدينة سوتشي الروسية في كانون الثاني المقبل.

وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة سبوتنيك، السبت “نحن ندعو الجميع وأقصد السوريين المشاركين في عمليتي أستانة وجنيف” مشيرا إلى أنه يتم حاليا تشكيل قوائم المشاركين في مؤتمر سوتشي مع “الأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية وهي روسيا وإيران وتركيا”.

إلى ذلك أوضح بوغدانوف أن من المحتمل مشاركة نحو 1700 شخص في مؤتمر سوتشي وقال.. “أعتقد أنه سيتم تشكيل لجنة دستورية تحصل على تفويض عام من الشعب ولذلك سيكون هناك بين 1500 و1700 مشارك”.

وأضاف بوغدانوف أن ممثلي الشعب بأسره يعتبرون مصدرا للتشريع حول كل المسائل بما في ذلك بدء تحضير الدستور موضحا انه سيتم تشكيل مجموعات عمل خاصة يمكنها الاجتماع لاحقا في جنيف.

وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية جددت في بيان صدر أمس الاول في ختام اجتماع “أستانة 8” تلاه وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف، تمسكها والتزامها بوحدة الأراضي السورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها ودعت إلى اتخاذ خطوات دولية عاجلة ونشطة لمساعدة السوريين على تحقيق حل سياسى وأعلنت عزمها التعاون بشكل وثيق للتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بين الـ 29 والـ 30 من

كانون الثاني المقبل بمشاركة جميع شرائح المجتمع السوري.

من جانبه أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع أستانة 8 الكسندر لافرنتييف أن الكلمة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده يومي الـ 29 والـ 30 من كانون الثاني القادم ستكون للسوريين فقط.

وقال لافرنتييف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، السبت “إننا ننطلق من حقيقة أن السوريين أنفسهم سيتوافقون ويحلون جميع قضايا الأزمة بأنفسهم ولا ينبغي أن يكون هناك أي ضغط من الأمم المتحدة لأن دورها يجب أن يكون توجيهيا إلى حد ما.. أي دفع وتوجيه لتلك الدول والأطراف التي تشارك في المؤتمر”.

وأوضح لافرنتييف أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيوجه إلى المجتمع الدولي نداء لإعادة إعمار سورية ورفع العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب عنها.

وأعرب لافرنتييف عن أمل روسيا بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في المؤتمر مشددا على ضرورة أن يعقد ذلك المؤتمر برعاية الأمم المتحدة تحديدا.

وقال لافرنتييف “إن اللقاء الذي جرى الجمعة في موسكو مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو أقنع دي ميستورا بأن أستانة لا تعتبر بديلا عن جنيف ولا تتناقض معها ولا تسعى إلى تحقيق أهداف خفية وأعتقد بأنه أدرك ذلك”.

وأشار لافرنتييف إلى أن دي ميستورا يخطط لعقد جولة حوار سوري سوري جديدة في جنيف بحلول الـ 21 من كانون الثاني القادم تقريبا وبعد ذلك سيجري مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقال لافرنتييف “إن دي ميستورا لم يتخذ قراره بعد بشأن مشاركته في مؤتمر سوتشي بانتظار لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس علما أننا نسعى لتقديم المساعدة والدعم لمنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سورية”.

كما أعلن لافرينتيف، أن الكثير من الدول التي كانت تتخذ مواقف متشددة تجاه السلطات السورية، أخذت تراجع وجهة نظرها مؤخرا.

وقال في مقابلة مع وكالة نوفوستي، إن من بين هذه الدول على سبيل المثال المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن ممثلي السعودية حاولوا، في مؤتمر عقد في الرياض، إقناع المعارضة السورية بعدم احتواء البيان النهائي على عبارة أن الرئيس بشار الأسد يجب أن يرحل.

وكان رئيس وفد الحكومة السورية، الدكتور بشار الجعفري قد طالب بخروج القوات الأجنبية من أراضي سوريا، من دون قيد أو شرط.

وقال الجعفري انه جرى النقاش في المباحثات حول المناطق منخفضة التصعيد خاصة في إدلب.

وأكد خلال مؤتمر صحفي بختام مباحثات أستانة 8 "ستحضر سوريا مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي". مضيفاً اننا "نعمل بجد للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي".

وصرح الجعفري اننا "نعتبر وجود القوات الامريكية على الأراضي السورية هو عدوان على سوريا ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف ان "وجود القوات التركية على الأراضي السورية هو عدوان يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في أستانة"، مطالباً بخروج جميع القوات الأجنبية من أراضي سوريا، من دون قيد أو شرط.

ميدانياً طوقت وحدات من الجيش السوري مسلحين من جبهة النصرة، في قرية مغرالمير بريف دمشق الجنوبي الغربي، بعد السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية حولها، وقطعت أحد أهم طرق إمداد التنظيم.

وقالت وكالة "سانا" إن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة، واصلت عملياتها العسكرية في ملاحقة إرهابيي "النصرة" بالريف الجنوبي الغربي لدمشق، وأحكمت السيطرة على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج بالكامل.

وبهذا التقدم تكون وحدات الجيش قد طوقت مسلحي النصرة في قرية مغرالمير بشكل كامل وقطعت طريق إمداد ومحاور تحركهم بين مزرعة بيت جن ومغرالمير الذي يعد أحد أهم طرق إمداد التنظيم الرئيسية.

وأحكمت وحدات من الجيش الجمعة السيطرة على عدد من النقاط الاستراتيجية في محيط موقعي الطماثيات والهنغارات شرق مزرعة بيت جن بعد تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر في الأفراد والعتاد.

* الخارجية الكازاخية ترحب بنتائج اجتماع أستانة 8

من جانب آخر رحبت وزارة الخارجية الكازاخية بالبيان المشترك الذي تبنته الجمعة الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية في ختام اجتماع أستانة 8.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس السبت “إن تقدما كبيرا في المحادثات تجسد حول عدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال” مشيرة إلى أن “الأطراف تواصل التنسيق حول تدابير ضمان لا رجعة عنه لتخفيض العنف كما جرى التأكيد على أهمية الجهود اللاحقة لتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية وضمان الأداء الفعال لكل مناطق خفض التوتر الأربع التي تم الاتفاق عليها”.