* مقتل العشرات من الغزاة وإحراق آلية لهم في موزع بتعز

أفاد مصدر محلي بارتفاع ضحايا غارات التحالف السعودي على مديرية أرحب شمالي العاصمة صنعاء إلى 5 شهداء و20 جريحاً. وكان استشهد فجر السبت 3 مدنيين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت شاحنة محمّلة بالأسماك في ساحل الجاح بمديرية بيت الفَقيه جنوب محافظة الحُديْدة غرب اليمن. كما أصيب طفلان وإمرأة بغارة جوية للتحالف استهدفت حي الوحدة السكني في مديرية سنْحان. وأدت الغارة الجوية إلى أضرار كبيرة في عدد من المنازل في الحي نفسه جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

إلى ذلك شنّت طائرات التحالف السعودي 8 غارات جوية على مناطق متفرقة في مدينة ضحيان وسط مدينة صعدة. جاء ذلك بعد ساعات من إصابة مواطن يمني إثر غارة جوية للتحالف السعودي استهدفت الخط العام في مديرية مُنبْه الحدودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

وبحسب المصدر فقد كثّفت القوات السعودية من قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة في ذات المديرية، ولم يسفر القصف عن وقوع ضحايا.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل وجرح العشرات من قوات الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، بالإضافة إلى تدمير 9 آليات عسكرية لهم بينها 7 آليات مدرعة إثر استهداف الجيش واللجان لهم بصواريخ موجهه في منطقة يَخْتُل شمالي مديرية المَخَا الساحلية غرب محافظة تعز جنوب اليمن.

وبحسب مصدر محلي يتواصل القصف المدفعي المتبادل بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة، وقوات الرئيس المستقيل هادي من جهة أخرى في مديرية الخوْخة الواقعة بين محافظتي تعز والحديدة، مشيراً إلى أن كلا الطرفين لم يحرزا أي تقدم.

في سياق ذلك، قال مصدر عسكري إن الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على معظم المناطق في مديرية الخوْخة جنوب الحديدة بعد أن شنوا عملية عسكرية قبل يومين استعادوا فيها عدة مواقع كانت قد سقطت بيد قوات الرئيس المستقيل هادي والتحالف السعودي.

وفي محافظة مأرب، قصف الجيش واللجان بالمدفعية تحصينات ومواقع الغزاة في معسكري كوفل والماس، امتداداً إلى التلال السود في وادي الضيق بمديرية صِرواح، فيما شنّت طائرات التحالف السعودي 4 غارات جوية على منطقة المَخْدَرَة الواقعة تحت سيطرة الجيش اليمني واللجان في المديرية نفسها غرب المحافظة شمال شرق البلاد.

إلى ذلك، قتل وجرح 5 عناصر من قوات العدوان إثر تدمير آليتهم العسكرية بلغمٍ أرضي زرعه الجيش واللجان في منطقة صبرين في محافظة الجوف، بالتزامن مع ذلك عاودت طائرات التحالف السعودي شنّ غاراتها الجوية على مديرية الخَبْ والشّعْف شرقي المحافظة أقصى شرق اليمن. كما طالت غارات جوية للتحالف السعودي منطقة المحرام في مديرية حَرْف سُفيان بمحافظة عَمْران شمال البلاد.

وعند الحدود اليمنية السعودية، فقد قتل وجرح العديد من المرتزقة والتحالف السعودي خلال تصدّي الجيش واللجان لزحفهم باتجاه منطقة غور المشواة في جيزان. وأفاد مصدر عسكري يمني بأن قوات الرئيس المستقيل هادي والتحالف السعودي شنّوا عملية زحف كبيرة أُسندت بسلسلة غارات جوية للسيطرة على منطقة غور المشواة المحاذية لجبل قيس بجيزان.

واشار المصدر العسكري إلى أن تلك العملية انتهت دون تحقيق التحالف السعودي أي تقدم. في غضون ذلك قصف الجيش واللجان بالمدفعية مقر قيادة قوات الرئيس المستقيل هادي والتحالف السعودي في موقع القنبور، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم بجيزان السعودية.

وفي قطاع عسير، قصف الجيش واللجان بالمدفعية مواقع الجيش السعودي في قرية مجازة ومدينة الربوعة بعسير السعودية ذاتها.

في المقابل، شنّت طائرات التحالف السعودي 20 غارة جوية على مدينتي حرض وميدي الحدوديتين مع السعودية بمحافظة حَجّة غرب اليمن.

إلى ذلك قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي السبت في عملية عسكرية نفذها الجيش واللجان الشعبية بمديرية نهم.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان نفذوا عملية عسكرية مباغتة على مواقع الغزاة في منطقة الصلطا بنهم خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر عن سقوط عدد آخر من القوات الغازية إثر استهداف آلية محملة بهم بصاروخ موجه في جبهة الحول بمديرية نهم.

ووفقا للمصدر، فقد أفشل الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان في قرية الحول بذات الجبهة، مؤكدا تدمير مدرعة تابعة لهم بصاروخ موجه في إفشال محاولة التسلل.