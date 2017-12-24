لقي جنديان مصريان مصرعهما وثلاثة مسلحين وأصيب عشرة آخرين، مساء الجمعة، في هجوم لمسلحين تكفيريين على نقطة أمنية في منطقة وسط سيناء.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أمني مصري قوله:" قتل جنديان وثلاثة مسلحين وأصيب عشرة اخرين من بينهم أربعة مسلحين في هجوم على كمين أمني في منطقة وسط سيناء".

وأضاف المصدر أن قوات الأمن تصدت للهجوم ما أسفر عن" تصفية 3 مسلحين تكفيريين وإصابة 4 آخرين".

وأشار المصدر إلى “فرار باقي المسلحين وقد تم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى العريش العسكري “.

وفي سياق آخر تواجه شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية تهما ببيع معدات مراقبة إلكترونية إلى السلطات المصرية، لمساعدتها في التجسس على معارضيها.

وقالت منظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن قضاة فرنسيين يحققون حاليا مع الشركة، حيث أن التحقيق قد يفضي إلى توجيه "تهم التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري للشركة الفرنسية وأيضا للنظام المصري".

وتقدمت المنظمات الفدرالية والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، بدعوى ضد الشركة، التي تتهم بتوفير أجهزة تنصت، تستخدمها السلطات المصرية لملاحقة معارضيها.

وتقول الفدرالية إن: "قرار النائب العام بفتح التحقيق يفسح المجال أمام المنظمات وذوي الضحايا للتقدم بشكاوى". وأبرمت العقود تحت اسم شركة "أميسي" التي تغير اسمها لاحقا إلى "نيكسا تكنولوجي".

من جهة اخرى أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الانتهاء من أعمال حفر أنفاق تحت قناة السويس، مشيدا بإنجاز العمل في زمن قياسي، معتبرا أنه تمهيد لبدء مشروع أضخم بكثير.

وقال السيسي خلال الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس، السبت: "أعلق آمالا على هذا المشروع، وأعتقد أنه سيكون أضخم من المتوقع بكثير".

وأكد السيسي، أن ما يميز المشروع، "أنه وللمرة الأولى في البلاد سينجز بتمويل شركات ومعدات مصرية".

وأوضح الرئيس المصري، أن التكلفة الباهظة لحفر أنفاق السويس والتي قد تبلغ 30 مليار جنيه، ستؤدي إلى رفع تذاكر استخدام المترو "لأنه لا يمكن استمرار العمل بمثل أسعار التذاكر المعمول بها حاليا في المستقبل، ولا حتى 3 أضعافها، وأنا جاهز للتنفيذ لو كانت الشركات جاهزة".