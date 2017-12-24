* العبادي: يجب توفير الامن والخدمات في المناطق المحررة * تجدد التظاهرات في السليمانية.. واعتقال نحو 700 محتج

بغداد/نافع الكعبي - أفاد قائد عسكري، بأن قوات الحشد الشعبي في العراق أرسلت تعزيزات إلى الحدود السورية لدعم حرس الحدود بعد إطلاق صواريخ من داخل الأراضي السورية، فيما أكدت قيادة الحشد / محور الشمال، السبت نجاحها في تحييد جماعة “الرايات البيض” الإرهابي في اطراف كركوك وقضاء طوزخورماتو، مشيرة إلى عزمها اطلاق عمليات واسعة لملاحقة فلول تلك المجاميع في الجبال، في حين نفى قائد في قوات البيشمركة، السبت، سيطرة القوات الأمنية العراقية على طريق محور مخمور كوير، موضحا أن هذه المسألة ليست جديدة ولم تقم تلك القوات بأي تقدم، في وقت تجددت المظاهرات، في قضاء رانية بمحافظة السليمانية للمطالبة بإجراء الاصلاحات و"طرد" بعض المسؤولين المحليين، بينما شهد القضاء حملة إعتقالات واسعة من قبل الاجهزة الامنية.

ونقلت "رويترز" عن قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح قوله في بيان: بعد تعرض نقاط عدة تابعة لحرس الحدود العراقية لضربات عدة بالصواريخ الموجهة وتأخر الإسناد من القوات الأمنية، تم إرسال قطعات لواء 13 في الحشد الشعبي وبادر في استهداف مصادر إطلاق الصواريخ.

وأضاف: إن قيادة العمليات ولواء الطفوف متواجدون الآن على الحدود العراقية السورية في نقاط حرس الحدود لصد أي تعرض أو تحرك للعدو، تلك المنطقة ليست ضمن قاطع مسؤولية الحشد الشعبي لكن واجبنا يقتضي إسناد القطعات الأمنية كافة.

وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، إن" هذا الانتشار “مؤقت”، لكنه أكد أنه تحرك طبيعي بالنظر إلى أن من مهام الحشد الشعبي دعم القوات الحكومية.

وأوضح أن الكثير من المناطق على الحدود السورية العراقية لا تزال تخضع لسيطرة تنظيم داعش.

وعلى صعيد متصل، اكدت قيادة الحشد الشعبي في محور الشمال السبت نجاحها في تحييد جماعة “الرايات البيض” في اطراف كركوك وقضاء طوزخورماتو التابع إداريا لمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى عزمها اطلاق عمليات واسعة لملاحقة فلول تلك المجاميع في الجبال.

وقال المتحدث باسم القيادة علي الحسيني في تصريح تابعته ونقلت "الاتجاه برس"، عن المتحدث باسم القيادة علي الحسيني إن “قيادة الحشد الشعبي نجحت في تحييد جميع عناصر جماعة الريات البيض الإرهابية من المناطق السكنية وإبعاد تهديدهم المباشر على المدنيين”.

واضاف الحسيني، أن “القيادة استخدمت المدافع والاسلحة الخفيفة والمتوسطة للرد على أي مصدر للنيران ومطاردة تلك المجاميع الإرهابية حتى بعد وصولها الى الجبال القريبة”.

وضمن قاطع عمليات نينوى، أعلن قائد عمليات تحرير نينوى، اللواء نجم عبد الله الجبوري، السبت، عن مقتل ستة ارهابيين واعتقال اخر بالقرب من احدى القرى التابعة لناحية حمام العليل جنوبي الموصل.وقال الجبوري في تصريح صحفي: إن فوج سوات تمكن من قتل ستة ارهابيين واعتقال اخر، في الجزرة المقابلة لقرية حاوي اصلان على ضفة نهر دجلة المقابلة لناحية حمام العليل جنوبي الموصل".وأضاف ان "العملية تمت بالاستناد الى معلومات استخباراتية دقيقة"، لافتا الى ان "هذه العملية تؤكد لأهالي الموصل أننا نواصل الليل بالنهار من أجل امن محافظتهم".

* بريطانيا تؤكد "سحق دولة الخلافة" في العراق

من جهتها، أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أنه تم "سحق دولة الخلافة"، مبينةً أن تنظيم "داعش" لم يعد يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق أو سوريا، فيما دعت إلى التركيز على تدريب القوات العراقية.

وأضافت قائلةً: يجب أن نواصل التعامل بشكل مباشر مع التهديد الذي ما زالوا يشكلونه في المنطقة"، متابعةً "نحتاج أيضا إلى التركيز على تدريب قوات الأمن العراقية، بحيث يمكنها التصدي لداعش".

* القبض على الممول الرئيسي لـ (ولاية جنوب بغداد)

الى ذلك، اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القاء القبض على الداعشي الملقب “ابو داليا” في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية، ان “مديرية الاستخبارات العسكرية – استخبارات اللواء 44 الفرقة 11وضمن توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بالتشديد على ملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الارهابية وتفكيك خلاياهم النائمة والقاء القبض على مرتزقتها، وبعملية نوعية وبكمين محكم بالتعاون مع استخبارات الداخلية تم القاء القبض على احد الارهابيين المهمين في تنظيم داعش الارهابي في منطقة الاعظمية، شمال الرصافة، في بغداد”.

واشار البيان الى ان “هذا الارهابي الملقب بـ(ابو داليا) هو الممول الرئيسي لما يسمى بـ(ولاية جنوب بغداد)، حيث كان يحمل مستمسكات مزورة لتضليل الاجهزة الامنية بعدم تشخيصه ولكن يقظة ومهنية رجال الاستخبارات افشلت مخططه”.

واوضح ان “الارهابي شقيق لـ3 ارهابيين تم القبض عليهم سابقا من قبل الاجهزة الامنية ومن سكنة قضاء المدائن سابقا وانتقل الى الاعظمية بعد شعوره بانه مراقب هناك”، مبينا انه “مطلوب للقضاء من قبل ارهاب شمال الرصافة بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤/١ ارهاب”.

وعلى صعيد ذي صلة، اعلن قائد شرطة محافظة الانبار اللواء هادي رزيج، السبت، عن اعتقال إرهابي يبتز أهالي المدينة باسم "داعش".

وأضاف رزيج، أن "الإرهابي يتصل بأهالي الفلوجة ويهددهم ويبتزهم ويطلب منهم أموال باسم دولة الخرافة داعش"، لافتا الى أن "المتهم نقل الى مركز أمني للتحقيق معه".

* البيشمركة تنفي سيطرة القوات العراقية على طريق استراتيجي

من جهة اخرى نفى قائد في قوات البيشمركة، السبت، سيطرة القوات الأمنية العراقية على طريق محور مخمور كوير، موضحا أن هذه المسألة ليست جديدة ولم تقم تلك القوات بأي تقدم.

‎وقال اللواء زريان شيخوساني قائد البيشمركة في محور مخمور- كوير في تصريح صحافي: إن قوة أمنية عراقية كانت في السابق في قرية (بونكينه) بحدود محور مخمور كوير ومازالت في موقعها ولم تقم بأي تقدم حتى الآن ولم تسيطر على الطريق".

‎وأضاف: إن قوة من الجيش العراقي وضعت سيطرة في القرية بحدود محور مخمور- كوير، وذلك ليس جديدا، حيث تمركزت تلك القوة في هذه المنطقة بعد أحداث 16 تشرين الأول".

* العبادي يشدد على توفير الامن والخدمات في المناطق المحررة

قال رئيس الوزراء حيدر العبادي: إن الحكومة أمام مهمة فرض الاستقرار في المناطق المحررة "، مؤكداً ضرورة توفير الامن والخدمات فيها".

وذكر بيان مقتضب لمكتب رئيس الوزراء، السبت بأن "العبادي ترأس صباح أمس السبت، اجتماعا لمجلس الامن الوطني وناقش التطورات الجديدة في البلاد".

واشار العبادي بحسب البيان إلى أن " العدو الداعشي يمتلك فكرا منحرفا وايديولوجية خطيرة يجب مكافحتها ".

ورأى ان “المواطنين قاعدة رصينة لدعم أي جهاز امني او استخباري”، منوها الى ان “الانتصار على داعش تحقق بوحدة العراقيين ويجب الحفاظ عليه”.

وزاد”لا يمكن التهاون مع الفساد ويجب القضاء عليه”، مؤكدا “يجب القضاء على المحسوبية والمنسوبية في الأجهزة الأمنية”.

من جانبهِ قال الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ، السبت، أن إعادة النازحين وإعمار البنى التحتية، يمثلان التحدي الأبرز لمجلس الوزراء".

واضاف العلاق في بيان صحفي: إن عدد النازحين بلغ، في الفترة الفاصلة بين احتلال داعش العراق وتحريره منها، نحو 5 ملايين و300 ألف نازح، نجحنا بإعادة 50 % منهم حتى الآن".

وفيما يتعلق بعمليات إعادة الإعمار، يعتقد العلاق أن “المشوار طويل، وقد يتطلب الأمر سنوات وأموالا طائلة”.

واعتبر أنّ “استراتيجية داعش كانت تقوم على تدمير البنى التحتية قبل مغادرته، ما يعني أن إعادة الإعمار تحتاج مبالغ كبيرة وسنوات من العمل الدؤوب، وحاليا يجري استكمال المسح الميداني بالمناطق المحررة”.

* تجدد التظاهرات في السليمانية

وتجددت المظاهرات، في قضاء رانية بمحافظة السليمانية للمطالبة بإجراء الاصلاحات و"طرد" بعض المسؤولين المحليين، فيما شهد القضاء حملة إعتقالات واسعة من قبل الاجهزة الامنية.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى سلام عمر في حديث لـ السومرية نيوز، "انطلقت، الجمعة، مظاهرة حاشدة وسط رانية التابعة لمحافظة السليمانية"، مبينا أن "المتظاهرين رفعوا شعارات بإجراء الاصلاحات وطرد بعض المسؤولين المحليين من المدينة".

وأضاف عمر، أن "الأجهزة الامنية إنتشرت بكثافة في المدينة"، لافتا الى أن "الاجهزة الامنية نفذت حملة إعتقالات واسعة بين أوساط النشطاء المدنيين".

* اعتقال نحو 700 متظاهر في السليمانية

وفي السياق، اعلنت هيئة تنسيق التظاهرات في محافظة السليمانية، السبت، عن اعتقال قوات كردية لنحو 700 مواطن في السليمانية، خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة منذ يوم الاثنين الماضي، في الوقت الذي حذرت فيه حركة “التغيير” مما اسمته بـ”ثورة جياع”.

ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية، عن رئيسة كتلة حركة التغيير الكردستانية النائبة سروة عبد الواحد، تحذيرها، من “ثورة جياع ستجتاح محافظات كردستان، خاصة بعد سحب معظم قوات الأسايش والبيشمركة الكردية من أطراف ديالى وكركوك والموصل الى داخل السليمانية واربيل”.

وأضافت ان “المئات زجوا في السجون وقتل عدد منهم واستخدمت أساليب قمعية منها تهديد الصحفيين والناشطين واعتقال قسم منهم”، داعية دول الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية إلى “التدخل ووضع حد لما يحدث”.

وجددت عبد الواحد، بحسب “الصباح”، مطالبتها للحكومة الاتحادية بـ”التدخل لإيجاد مخرج للازمة، وحماية المواطنين في السليمانية واربيل ودهوك”، مؤكدة أن شقيقها رئيس حركة “الجيل الجديد” شاسوار عبد الواحد “معتقل بعد اختطافه من مطار السليمانية قبل ايّام، وما زال مضربا عن الطعام وحالته تزداد سوءا”.

كما نقلت الصحيفة العراقية عن نواب كرد مطالبتهم بتشكيل حكومة إنقاذ في الإقليم، بإشراف الحكومة الاتحادية ببغداد، في وقت كشفت فيه هيئة تنسيق التظاهرات عن أن “قوات الأمن الكردية اعتقلت أكثر من 700 مواطن في السليمانية وحدها”.

* الخزعلي: نؤيد تظاهرات السليمانية

من جانبه، أعلن الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الجمعة، تأييده للتظاهرات التي تشهدها مدينة السليمانية منذ أيام، مؤكداً ضرورة وقوف الحكومة الاتحادية مع الشعب الكردي.

وقال الخزعلي خلال مؤتمر في مركز الرافدين للحوار بالنجف وحضرته وسائل إعلام: بدأنا بحل الفصائل العسكرية عن السياسية"، مبيناً أن "خطوات الدولة حتى الان في دمج الحشد الشعبي لا ترضينا كحكومة وبرلمان".

وفي رد على سؤال لمراسل السومرية، تابع الخزعلي "نؤيد تظاهرات السليمانية ونرفض استخدام القمع معها".

ولفت إلى أن "التظاهرات كشفت مدى دكتاتورية البارزاني في قمعها"، مضيفاً أن " أسوأ مثال لمصادرة حقوق الإنسان هي كردستان، ويجب أن تقف الحكومة المركزية مع الشعب الكردي".

* حوار مرتقب بين بغداد واربيل

وكشفت صحيفة الحياة اللندنية، السبت، ان الحوار بين بغداد واربيل سيبدأ مطلع السنة المقبلة، فيما اشارت الى انه سيكون برعاية الامم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي قوله: إن الحوار بين الحكومة الاتحادية والأكراد سيبدأ مطلع السنة برعاية الأمم المتحدة"، مبينة ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيشرف على التحضير لهذا الحوار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه "لم يُحدد موعد لبدء الحوار لكنه سيكون بعد أعياد رأس السنة برعاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)"، مرجحا انه "سيتم حسم مسألة الرواتب والحدود وإدارة المطارات".